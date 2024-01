"Banega y Ramírez están confirmados", afirmó el DT Larriera sobre las nuevas incorporaciones

El DT de Newell's Old Boys, el uruguayo Mauricio Larriera, confirmó hoy que el volante Éver Banega y el delantero Juan Ignacio Ramírez están "confirmados" como refuerzos para la temporada 2024.

"Prácticamente están confirmados. He hablado con los dos y ojalá ya podamos tenerlos cuando lleguemos a Rosario", dijo Larriera en diálogo con ESPN.

"Son dos jugadores importantísimos, cada uno en su función. Nos darán un apoyo importante y una gran mano en relación a la gran juventud que tenemos acá. Son lo que necesita el equipo para que sea más versátil", indicó el entrenador uruguayo.

Banega, de 35 años, subió hoy una historia en su cuenta oficial de Instagram donde confirmó su llegada a la ciudad de Rosario, tras un período de vacaciones en Punta del Este.

El ex Boca y Valencia de España tiene vínculo con Al-Shabab de Arabia Saudita hasta junio de este año, pero confía en resolver la situación a la brevedad para dar inicio al segundo ciclo en el club de sus amores.

En tanto, Ramírez dejará Nacional de Uruguay a la brevedad y viajaría a Rosario entre mañana y el martes para abrochar su incorporación al club del Parque de la Independencia. (Télam)