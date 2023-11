Batalla le abre la puerta a una posible salida de San Lorenzo: "¿Y si este fue el último concierto?"

El arquero Augusto Batalla, una de las figuras de San Lorenzo, le abrió hoy la puerta a una posible salida del club luego de dos temporadas y media con una frase del cantante El Indio Solari: "¿Y si este fue el último concierto?".

El capitán de San Lorenzo, uno de los pilares de la clasificación a la próxima Libertadores, debe volver en enero a River Plate, el dueño de su pase, aunque la intención de la dirigencia de Boedo es adquirirlo -habrá elecciones el 17 de diciembre con cuatro candidatos-.

"¿Y si este fue el último concierto? Bueno festejemos", puso Batalla en el comunicado publicado en Instagram, con muchas fotos que graficaron la temporada 2023 en el arco de San Lorenzo y en un pequeño homenaje al Indio Solari.

"Eternamente GRACIAS. Llegué al club con muchísima ilusión por allá en 2021, en un momento muy duro de esta hermosa institución con el objetivo de sacarlo adelante y vaya si lo hicimos, después de mucho esfuerzo me gané mi lugar y el cariño de toda esta cuervada increíble que nunca nos dejó de apoyar".

"Un párrafo aparte a todos ustedes, cuervos queridos, por el cariño que me dieron estos 2 años y medio, fui muy feliz pero muy feliz, mis hijos nacieron estando en este hermoso club y eso es algo que nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar todos los hermosos momentos que vivimos juntos, victorias y derrotas pero siempre con el Bidegain a más no poder, alentando hasta el final", reflexionó.

Batalla, de 27 años, llegó a mediados del 2021 y poco a poco se ganó un lugar clave en el equipo, con 70 partidos y sólo 42 goles en contra. Su rol creció de la mano de Rubén Darío Insúa como entrenador y mantuvo 40 veces el arco en cero.

El plantel de San Lorenzo volverá a los entrenamientos el próximo 3 de enero, debido a que quedaron licenciados por una decisión del cuerpo técnico luego de la victoria de este lunes ante Central Córdoba y tras la clasificación a la Copa Libertadores 2024. (Télam)