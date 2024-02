Bayer Leverkusen se consolida arriba con victoria sobre Bayern Munich

Bayer Leverkusen, invicto en lo que va de la temporada no sólo en el certamen doméstico, superó por 3-0 a Bayern Munich, para afianzarse en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga del fútbol de Primera división de Alemania, al continuar la 21ra. Fecha.

El equipo dirigido por el DT español, Xabi Alonso, aumentó la ventaja como líder a cinco puntos sobre su vencido, luego de los tantos anotados por el croata Josip Stanisic (Pt. 18m.), el español Alex Grimaldo (St. 5m.) y el neerlandés Jeremy Frimpong (St. 49m.), según registró un informe de ‘Soccerway’.

Bayer Leverkusen, que reúne 55 unidades en la clasificación, es el único equipo germano que se mantiene sin perder, desde que empezó la temporada, ya que no perdió por la Bundesliga, tampoco por la Copa de Alemania, en donde avanzó a semifinales, e idéntica situación vive en la Europa Liga, en la que ya se instaló en octavos de final.

El equipo de Alonso, que ganó 27 de los 31 encuentros que disputó, no contó con el concurso del mediocampista tucumano Exequiel Palacios, campeón mundial en Qatar 2022, que sigue lesionado en el tendón.

En otro de los encuentros de la jornada, el defensor cordobés Julián Malatini (ex Defensa y Justicia) ingresó a los 42m. del primer tiempo para Werder Bremen, que cayó como local ante Heidenheim, por 2-1.

Los demás marcadores: Union Berlín 1-Wolfsburgo 0; Eintracht Frankfurt 1-Bochum 1; Augsburgo 2-Leipzig 2; Borussia Moenchengladbach 0-Darmstadt 0; Borussia Dortmund 3-Friburgo 0.

Mañana jugarán Stuttgart-Mainz (11.30 de la Argentina) y Hoffenheim-Colonia (13.30).

Posiciones: Bayer Leverkusen 55 puntos; Bayern Munich 50; Stuttgart y Borussia Dortmund 40; Leipzig 37; Eintracht Frankfurt 32; Friburgo 28; Heidenheim 27; Hoffenheim y Werder Bremen 26; Augsburgo y Wolfsburgo 23; Borussia Moenchengladbach y Bochum 22; Unión Berlín 21; Colonia 15; Mainz y Darmstadt 12.

(Télam)