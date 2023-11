Belgrano, clasificado a cuartos, prepara la visita a Racing con ilusión de entrar a la Sudamericana

Belgrano de Córdoba encara una nueva semana de entrenamientos, que culminará con el juego que mantendrá el próximo lunes en Avellaneda ante Racing Club por la 14ta y última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga, en la que ya aseguró su lugar en cuartos de final, mientras mantiene la ilusión de que un resultado favorable lo clasifique a la Copa Sudamericana de 2024.

El director técnico Guillermo Farré afrontará las tareas con la mayoría de sus futbolistas disponibles, siendo la única baja posible la del defensor central Erik Godoy, quien padece una lesión muscular y no estaría en condiciones de regresar al equipo.

Durante los últimos días uno que trabajó de manera diferenciada es el arquero Nahuel Losada, de gran campeonato, pero sus molestias no revisten mayor gravedad y no tendría problemas para estar desde el arranque en el "Cilindro" de Avellaneda.

Sí se encuentra recuperado de su lesión el defensor Francisco Oliver, y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Belgrano comparte la segunda posición de la Zona B en la actual competencia con Racing, con 21 puntos cada uno, uno menos que el líder Godoy Cruz, en tanto que se encuentra en la 10ma colocación de la tabla anual, con 57 unidades, y ocuparía el último lugar entre los clasificados a la Copa Sudamericana.

En esa lucha tiene como perseguidores a Lanús (56) y Atlético Tucumán (54), que son los únicos que podrían arrebatarle al 'pirata' esa chance de meterse en el torneo continental.

(Télam)