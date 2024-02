Belgrano de Córdoba y Sarmiento de Junín quieren volver a sonreír

Belgrano de Córdoba y Sarmiento de Junín, que aún no festejaron victorias en el certamen, se enfrentarán mañana por la sexta fecha, zona B, de la Copa de la Liga (LPF), con la pretensión de volver a sonreír.

El partido arrancará a las 21.30 en el estadio Julio César Villagra del club de Barrio Alberdi. El árbitro será el nicoleño Jorge Baliño; como juez en el VAR estará Adrián Franklin y habrá televisación de la señal TNT Sports.

Los dos conjuntos reúnen apenas dos unidades en la clasificación y figuran solamente por encima de Tigre, que tiene un solo punto y no marcó goles en los seis encuentros que disputó.

El equipo ‘celeste’, a las órdenes del DT Guillermo Farré, viene de igualar 1-1 con Platense, en Vicente López, en choque que le resultó por demás costoso, ya que perdió a su goleador Lucas Passerini, quien vio la tarjeta roja y no podrá estar mañana.

Por su lado, el elenco juninense, bajo la conducción técnica de Sergio Rondina, cayó 0-1 como local en su última actuación ante Lanús.

En el historial general, en Primera división, Belgrano ganó 2 partidos (uno en Alberdi por 3-0 en la temporada 2016), Sarmiento se impuso en uno (en la temporada 2016-2017 por 2-1 en Córdoba) y se registró una paridad.

-Probables formaciones-

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Facundo Lencioni; Santiago Longo y Esteban Rolón; Ulises Sánchez, Matías García y Bryan Reyna; Pablo Chavarría. DT: Guillermo Farré.

Sarmiento: Fernando Monetti; Franco Paredes, Juan Cruz Guasone, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Díaz; Yair Arismendi, Joaquín Gho, José Mauri y Sergio Quiroga; Lisandro López y Lautaro Cerato. DT: Sergio Rondina.

Cancha: Julio C. Villagra (Córdoba)

Arbitro: Jorge Baliño.

Arbitro VAR: Adrián Franklin.

Hora de comienzo: 21.30

Televisación: TNT Sports. (Télam)