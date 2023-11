Belgrano pierde a Godoy y Meriano por lesión para recibir el domingo a Unión

Belgrano de Córdoba confirmó hoy las lesiones de los defensores Erik Godoy y Nicolás Meriano, por lo que no podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador Guillermo Farré para el próximo domingo ante Unión por la fecha 13 de la Copa de la Liga.

Aunque ninguno de los dos estuvo en el juego del pasado lunes cuando el "Pirata" cayó ante Tigre (3-0) en su estadio, por lo que el DT Farré podría mantener la misma formación inicial.

La que más resuena es la ausencia de Godoy, habitual titular pero que se perdió el encuentro ante el "‘Matador" por estar suspendido, y era una fija para volver el trascendental juego del próximo domingo.

Pero el marcador central sufrió una distención en el sóleo y no será de la partida, aguardando recuperarse para la visita a Racing en la última fecha.

Mientras que los estudios confirmaron que Meriano sufrió un micro desgarro de recto anterior izquierdo, y no llegará en forma para los dos partidos que restan de esta fase.

De no mediar inconvenientes, Belgrano ante Unión formará con Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Matias Moreno y Alex Ibacache; Santiago Longo, Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Matías Marín y Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré. (Télam)