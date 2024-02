Benedetto se retiró de la práctica de Boca por un malestar físico

El delantero Darío "Pipa" Benedetto, algo relegado en los últimos tiempos, se retiró de la práctica que Boca efectuaba hoy por un malestar físico y de acuerdo a su evolución se determinará si estará o no disponible para recibir el domingo a Belgrano, de Córdoba, por la octava fecha de la Copa de la Liga.

Benedetto, de 33 años, se retiró del predio que Boca posee en Ezeiza antes de terminar la práctica que el entrenador Diego Martínez llevaba a cabo con miras al próximo compromiso, y no se informó si la molestia revestía gravedad.

En tanto, los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano, ambos ausentes ayer en el regreso a los entrenamientos luego del empate en el Superclásico, debido a sendos cuadros gripales, entrenaron con normalidad durante esta jornada.

Los dos colombianos, suplentes en el Superclásico que finalizó empatado 1 a 1 en el estadio Más Monumental de River, serán tenidos en cuenta por Martínez aunque se presume que no para el equipo titular.

En tanto, los que tampoco tomaron parte del ensayo junto al grupo fueron los lesionados Marcos Rojo y Guillermo "Pol" Fernández, y el zaguero Cristian Lema, con una molestia muscular que pone en duda su presencia el domingo.

En el caso de Rojo, no superó aún un desgarro que le impidió jugar en lo que va del año, mientras que "Pol" padece un esguince en el tobillo derecho y tiene para unos días más todavía.

En cuanto a Lema, de 33 años, el DT Martínez analizará los pasos a seguir debido a que Boca asumirá una seguidilla de partidos en una semana, el primero el domingo ante Belgrano, luego el miércoles en Santa Fe ante Unión y el siguiente fin de semana de local ante Racing Club.

Es probable que Martínez tome la determinación de preservar a Lema y reemplazarlo el domingo por el juninense Nicolás Valentini, aunque eso se sabrá recién entre jueves y viernes.

Boca tiene apenas 10 puntos en la Copa de la Liga y está noveno, lejos del líder Godoy Cruz (19) y con partidos importantes por delante en las siete fechas que restan para terminar la fase de grupos, siendo que solo cuatro equipos avanzarán a los cuartos de final. (Télam)