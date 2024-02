Benfica, con Otamendi y Di María, pasó a octavos de final de la Europa League

Benfica (Portugal), con los argentinos campeones del mundo Nicolás Otamendi y Ángel Di María de titulares, se clasificó a los octavos de final de la Europa League, al empatar hoy de visitante con Toulouse (Francia), 0 a 0, y sacar provecho de la victoria 2-1 cosechada en el encuentro de ida.

Otamendi jugó todo el encuentro y Di María, justamente autor de los dos tantos en la ida (ambos de penal), salió reemplazado a poco del final. Benjamín Rollheiser, ex River Plate y Estudiantes de La Plata, no salió del banco de suplentes.

También clasificó Milan (Italia), a pesar de perder hoy en su visita a Rennes (Francia) por 3 a 2: en la ida había ganado 3-0.

Lens (Francia)-Friburgo (Alemania) y Braga (Portugal)-Qarabag (Azerbaiyán) se definían en tiempo extra.

Más tarde juegan (entre paréntesis resultados de la ida):

Roma, Italia (1) – Feyenoord, Países Bajos (1).

Sporting Lisboa, Portugal (3) – Young Boys, Suiza (1).

Sparta Praga, República Checa (2) – Galatasaray, Turquía (3).

Marsella, Francia (2) – Shahktar, Ucrania (2).

Los ganadores de los grupos de la fase previa ya estaban clasificados para los octavos de final: West Ham (Inglaterra), Brighton and Hove (Inglaterra), Rangers (Escocia), Atalanta (Italia), Liverpool (Inglaterra), Villarreal (España), Slavia Praga (República Checa) y Bayer Leverkusen (Alemania). (Télam)