El joven arquero galleguense Benicio Romero, quien es actualmente el arquero de Racing Club de Avellaneda en la quinta división, ha sufrido una lesión en el talón de Aquiles, lo que le impedirá poder continuar hasta su recuperación definitiva.

La quebradura en su pie en una situación delicada, es atendida ahora por el quinesiólogo Juan D. Alvarez, por lo que esta siendo resguardado para una recuperación que lo vuelva a poner entre los tres palos del arco de Racing en esa división.

Benicio que se iniciara en Río Gallegos en el Atlético Boxing Club y que luego y debido a sus excelente condiciones fuera contratado por el equipo porteño, tendrá una etapa de descanso obligado hasta superar el inconveniente físico, por lo que estará inactivo por unos meses fuera de la cancha.