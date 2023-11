Best Galano es de lo mejor en el Clásico Mineral

Best Galano, con la monta del jinete William Pereyra, es de lo mejor en el Clásico Mineral, una prueba de 2.500 metros de arena con un premio de 3.355.000 pesos que se disputará mañana en el duodécimo turno en la pista del hipódromo Argentino de Palermo.

El hijo de Galám de Cine tiene como entrenador al gran Roberto Pellegatta, un cuidador que en Palermo se destaca ampliamente desde hace varios años.

Best Galano ostenta un récord de 3 triunfos oficiales sobre un total de 11 carreras. Viene de entrar tercero a 4 cuerpos del ganador Nochero Querido sobre 2.000 metros. Mañana deberá correr 500 metros más y este alargue de la distancia lo puede llegar a favorecer.

Su rival más peligroso es The Cyclone, un hijo de In The Dark que llevará en su silla al jockey Adrían Giannetti. Su campaña contiene 3 victorias oficiales sobre 7 salidas y viene de ganarle por tres cuarto de cuerpo a Oppidum. Fondista destacado, The Cyclone es dirigido por el entrenador Daniel Bordón.

Los demás anotados son Barolito, Favorite Song Way, Seulement Catcher y Nievre. A las 19.30 será la hora de la verdad para estos fondistas.

El programa en Palermo comenzará a las 14 y finalizará a las 21. Hay pozos garantizados e incrementos por más de 42.000.000 pesos. (Télam)