Báez y el "Peque" Schwartzman, los atractivos para hoy en el Argentina Open

El tenista argentino Sebastián Báez enfrentará al español Bernabé Zapata Miralles y su compatriota Diego Schwartzman al colombiano Daniel Elahí Galán, en sendos cruces de la ronda inicial del Argentina Open programados para hoy.

El Argentina Open se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.

La programación completa para hoy es la siguiente:

– Cancha Central Guillermo Vilas –

. A las 13.30:

Federico Coria (Argentina) vs. Sebastián Ofner (Austria).

. A continuación:

Diego Schwartzman (Argentina) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia)

. No antes de las 18.30:

Arthur Fils (Francia) vs. Dusan Lajovic (Serbia)

. No antes de las 20:

Sebastián Báez (Argentina) vs. Bernabé Zapata Miralles (España)

– Cancha número 2 –

. A las 13.30:

Yannick Hanfmann (Alemania) vs. Alejandro Tabilo (Chile)

. A continuación:

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Juan Pablo Varillas (Perú)

. No antes de las 17.30:

Luciano Darderi (Italia) vs. Mariano Navone (Argentina)

. A continuación:

Jaume Munar (España) y Roberto Carballes Baena (España) vs. Federico Delbonis (Argentina) y Facundo Bagnis (Argentina)

– Cancha número 3 –

. A las 14.30:

Andrea Vavassori (Italia) vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil). (Télam)