Boca, con el debut de Diego Martínez en el banco, visitará a Platense en el inicio de la Copa de LPF

Boca Juniors, con el inicio oficial de Diego Martínez como entrenador, visitará mañana a Platense, último subcampeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la primera fecha de la zona B.

El partido comenzará a las 19, con transmisión de ESPN Premium, en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje en campo de Leandro Rey Hilfer y en el VAR de Pablo Dóvalo.

Boca, que esta temporada no participará de la Copa Libertadores de América y jugará en la Copa Sudamericana, tuvo un mercado de pases austero que despertó las críticas de sus hinchas en las redes sociales.

Las llegadas de Cristian Lema -libre de Lanús- y Kevin Zenón -procedente de Unión de Santa Fe- son hasta el momento las únicas caras nuevas de un plantel que sufrió la sensible salida de Valentín Barco -ejecutó la cláusula de compra mediante Brighton And Hove de Inglaterra-.

Es verdad que en los próximos días podría darse la llegada de Lautaro Blanco, de Elche de España, y que marginaría aún más a Frank Fabra -tiene ofertas de la MLS de los Estados Unidos-.

Además, de cara al debut, Boca no contará con Nicolás Valentini, Exequiel Fernández, Cristian Medina y Leandro Brey, afectados al Preolímpico de Venezuela Sub-23; ni con los lesionados Marcelo Saracchi, que iba a ser titular pero en los últimos días acusó una lesión muscular, y Marcos Rojo, quien se desgarró antes del primer amistoso de la puesta a punto y está en plena recuperación.

En los amistosos de verano, Boca le ganó a Talleres de Córdoba (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (1-0), de la Primera Nacional. En esos partidos mostró un funcionamiento más sólido que en la versión 2023 con Jorge Almirón como técnico, aunque también le faltaron cuestiones en materia ofensiva e incluso sus arqueros tuvieron actuaciones individuales destacadas.

En relación al equipo, las principales novedades son la presencia en el once titular de Lema -en lugar de Rojo-, y las dos variantes en relación al último partido preparatorio que viene de jugar ante Talleres: Luis Advíncula se recuperó de la molestia muscular que arrastraba y estará en la banda derecha por Lucas Blondel, mientras que Fabra hará lo propio por el sector izquierdo ante la ausencia de Sarachi.

La realidad es otra por el lado de Platense que, después de un semestre de ensueño, con un subcampeonato histórico y la pelea hasta el final por el ingreso a la Sudamericana, padeció un fuerte recambio a nivel jugadores y también dejó su lugar Martín Palermo en el banco de suplentes y lo reemplazó Sebastián Grazzini.

"Estoy convencido de que quiero un equipo protagonista y que pelee contra todos de igual a igual. No debemos renunciar a nuestras formas; debemos buscar el partido con nuestras armas", dijo el nuevo entrenador en la conferencia de prensa previa al debut oficial.

El "Marrón" sufrió varias bajas de peso como por ejemplo las de Ramiro Macagno -uno de los pilares de la campaña-, Juan Infante, Nicolás Morgantini, Franco Díaz y Nicolás Castro.

Las llegadas fueron Iván Gómez (Estudiantes), Ignacio Vázquez (le compró el pase a All Boys), Braian Rivero (Defensa y Justicia), Agustín Quiroga (préstamo desde Independiente), Juan Ignacio Saborido (General Caballero), Juan Pablo Cozzani (préstamo desde Deportivo Maipú), Fernando Juárez (a préstamo de Talleres), Óscar Salomón (a préstamo de Boca), Agustín Obando (a préstamo de Boca) y Carlos Vilalba (a préstamo desde Talleres).

= Posibles formaciones =

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Raúl Lozano; Facundo Russo, Iván Gómez, Carlos Villalba; Luciano Ferreyra, Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT: Sebastián Grazzini.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo 'Pol' Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Pablo Dóvalo.

Cancha: Ciudad de Vicente López (Platense).

TV: ESPN Premium.

Hora: 19. (Télam)