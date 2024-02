Boca decepcionó y River salvó la ropa

Boca volvió a expresar serios problemas de identidad de vieja data y cayó sin atenuantes por 2-1 en La Fortaleza de Lanús, mientras que River forzó una extraordinaria noche de un ídolo de la casa, Marcelo Barovero, hoy arquero de Banfield, para recién encontrar el empate en el llamado "minuto 90", en los dos partidos más trascendentes que se jugaron el domingo último por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

Superado en concepto y capacidad de ejecución por el rocoso Lanús que dirige Ricardo Zielinski, Boca sufrió los goles de Walter Bou y Augusto Lotti y decoró el resultado en el descuento por intermedio del lateral Lucas Blondel. Pero el equipo del DT Diego Martínez no dejó de otorgar una preocupante imagen de cara al superclásico del domingo próximo en Núñez.

River, por su parte, tampoco llevó a cabo una tarea brillante, ni mucho menos, pero de todos modos sometió a Banfield a un sostenido dominio en el Más Monumental.

Sin embargo, la magistral tarea del veterano Barovero (40 años), que salvó no menos de ocho situaciones de gol, más el despiste defensivo que redundó en el gol de Braian Galván, a punto estuvo de dejar a River con las manos vacías.

Si eso al cabo no sucedió fue porque Esequiel Barco se inspiró, lanzó un gran centro de izquierda desde una posición incómoda y Pablo Solari asestó un potente frentazo que selló el empate final.

Pero sin lugar al más mínimo margen de dudas, de momento, el mejor equipo de la Copa de la Liga es Godoy Cruz de Mendoza, vencedor por 2-0 de Racing en El Cilindro de Avellaneda.

Sendas anotaciones de Tomás Badaloni dieron forma a la transitoria campaña notable del Tomba, que ha ganado cinco partidos y empatado el restante, con ocho goles a favor y ninguno en el arco que defiende el santafesino Franco Petroli, formado en las divisiones menores de River.

Hubo un gran triunfo de Independiente en Alta Córdoba para quedarse con el invicto de Instituto, merced a los goles anotados por el uruguayo Gabriel Neves y Lucas González, quien nació en San Salvador de Jujuy y curiosamente lo apodan "Saltita".

Por fin ganó San Lorenzo: por 2-0 versus al desangelado Tigre que dirige Néstor "Pipo Gorosito", gracias un gol del paraguayo Adam Bareiro y otro del colombiano Diego Herazo en el Nuevo Gasómetro.

Tigre, que sufrió las expulsiones del uruguayo Brahian Alemán y Facundo Giacopuzzi, suma apenas un punto de los 18 que disputó y es el único equipo de la competencia que aún no ha convertido ni un solo gol. Insólito.

Pese a los rumores de su alejamiento, Gorosito seguirá al frente del plantel y dirigirá a Tigre el miércoles, en ocasión del encuentro frente a Chacarita Juniors por la Copa Argentina.

Que el Gigante de Arroyito ha devenido en reducto inexpugnable para los visitantes lo comprobó el irregular Gimnasia, que ha ganado tres y perdido tres.

Carlos Quintana y Luca Martínez Dupuy señalaron los goles de Central, en tanto el devenido experimentado patriarca Pablo De Blasis descontó para el 'Lobo', de penal.

También ganó Vélez, a los postres, con un cabezazo de Emanuel Mammana, en el José Amalfitani de Liniers, frente a un descafeinado Huracán, al que Facundo Sava no terminó de encontrarle la vuelta.

La sexta fecha de la Copa de la Liga se completará entre hoy y mañana. Durante la jornada se medirán Deportivo Riestra-Atlético Tucumán en el diminuto estadio del "Malevo"; Estudiantes de La Plata-Newell`s en el coqueto Uno de la ciudad de las diagonales; Barracas Central-Talleres en cancha de Huracán; Belgrano-Sarmiento en el Julio César Villagra de la capital cordobesa y Unión-Platense en el 15 de Abril de Santa Fe.

Para mañana quedarán los choques de Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza en La Paternal y Defensa y Justicia-Central Córdoba en Florencio Varela.

La anhelada fecha de los clásicos, otrora llamados "interzonales", se jugará el fin de semana próximo con el siguiente programa de partidos:

Sábado 24: Independiente-Racing; Sarmiento-Barracas Central; Huracán-San Lorenzo y Unión-Independiente Rivadavia de Mendoza.

Domingo 25: River-Boca; Gimnasia-Estudiantes; Newell's-Rosario Central; Instituto-Godoy Cruz y Lanús-Banfield.

Lunes 26: Defensa y Justicia-Deportivo Riestra; Argentinos Juniors-Platense; Vélez-Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero-Atlético Tucumán. (Télam)