Boca, defensor del título, visita a Náutico Avellaneda en Rosario

Boca Juniors, actual campeón de la Liga Argentina Femenina de vóley, intentará mantener la punta y el invicto cuando enfrente esta noche a Náutico Avellaneda de Rosario por la cuarta fecha de la LAF 2024.

Boca jugará desde las 20 ante Náutico, mientras que el otro invicto y que ascendió este año, Sonder de Rosario, recibirá a San Lorenzo a la misma hora. En el tercer partido de hoy, el seleccionado argentino (Las Panteritas) visitarán a San José en Entre Ríos, a las 20.

El viernes comenzó la fecha con los siguientes resultados:

UNLAM 0 – Banco Provincia La Plata 3

Ferro 2 – River Plate 3

Villa Dora (Santa Fe) 3 – Vélez Sarsfield 0

CEF 5 La Rioja 3 – Gimnasia y Esgrima La Plata 0

Tucumán de Gimnasia 0 – Estudiantes de La Plata 3

La Liga continuará así:

Hoy

20 hs Náutico Avellaneda vs Boca Juniors – Ricardo Velasco

20 hs Sonder vs San Lorenzo – Club Sonder

20 hs San José vs Selección Argentina – Estadio Ciudad de San José

Domingo 18/2

19 hs Sonder vs Boca – Club Sonder

19 hs Náutico Avellaneda vs San Lorenzo – Ricardo Velasco

20 hs UNLAM vs River Plate – UNLAM

20 hs Ferro vs Banco Provincia La Plata – Héctor Etchart

20 hs Villa Dora vs Selección Argentina – Estadio Andrés Meynet

20 hs San José vs Vélez Sarsfield – Estadio Ciudad de San José

21 hs CEF 5 vs Estudiantes de La Plata – Estadio Velasco

21 hs Tucumán de Gimnasia vs Gimnasia y Esgrima La Plata – Club Tucumán de Gimnasia (Télam)