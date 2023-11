Boca irá en busca mañana de la final de la Copa Argentina ante a Estudiantes en Córdoba

Boca Juniors, el más ganador de la Copa Argentina con cuatro trofeos, enfrentará mañana a Estudiantes de La Plata en una de las semifinales de la edición 2023, que asumirá con un doble objetivo, por un lado obtener un título este año, y por otro clasificarse para la próxima Copa Libertadores, para lo que necesita ser campeón.

La primera semifinal de la Copa Argentina se jugará este miércoles a partir de las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, será arbitrada por Yael Falcón Pérez y televisada por la señal TyC Sports.

El encuentro generó una enorme expectativa y se espera un estadio lleno en "La Docta", con mucho ambiente en las tribunas, habida cuenta de que en la Copa Argentina se juega con las hinchadas de ambos equipos en las tribunas.

El equipo "Xeneize" se coronó campeón del torneo más federal del país en las ediciones de 1969, 2012, 2015 y 2020, mientras que su rival, el "Pincha" de La Plata, nunca conquistó el certamen ni tampoco jugó una final.

El ganador de la eliminatoria entre Boca y Estudiantes avanzará a la final que se jugará el 13 de diciembre en una sede a confirmar, en la que enfrentará al vencedor de la otra semifinal que jugarán el jueves próximo San Lorenzo y Defensa y Justicia, en la cancha de Lanús.

En su camino a semifinales, Boca eliminó sucesivamente a Olimpo de Bahía Blanca, Barracas Central, Almagro y Talleres de Córdoba.

Estudiantes, por su parte, se instaló entre los cuatro mejores del torneo luego de haber eliminado en serie a Independiente de Chivilcoy, All Boys, Independiente de Avellaneda y Huracán.

Boca, en una temporada en la que nunca fue protagonista de los torneos locales (Liga Profesional y Copa de la Liga), y en la que perdió la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, de Brasil, en Río de Janeiro, asumirá la "semi" de la Copa Argentina con un DT interino como Mariano Herrón, quien reemplazó al renunciante Jorge Almirón.

La Copa Argentina tiene una importancia singular para los "Xeneizes" ya que además del título ofrecerá al campeón como recompensa extra el pase a la Libertadores del año próximo, y Boca apuesta a lograrlo puesto que no lo está haciendo en la tabla anual acumulada de los dos torneos locales, aunque por el momento sí está ingresando a la Sudamericana del año próximo.

Un escenario sin Libertadores en 2024 puede influir en las elecciones que efectuará el club el 2 de diciembre próximo para renovar sus autoridades, en la que competirán el oficialismo con Juan Román Riquelme como presidente y Jorge Amor Ameal como vice, contra la oposición representada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, extitular del club durante 12 años, entre 1995 y 2007.

En ese contexto, el DT Mariano Herrón pondrá lo mejor disponible, con el regreso a la defensa del capitán Marcos Rojo luego de más de un mes, cuando Boca venció a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en La Bombonera, en ese partido se desgarró y de todas maneras no hubiera podido jugar la final en Río del 4 de noviembre porque se encontraba suspendido.

Rojo ingresará por Nicolás Valentini, mientras que los otros cambios serán los de Ezequiel Bullaude por Cristian Medina, de bajo rendimiento en los últimos partidos, y Lucas Janson por el lesionado uruguayo Edinson Cavani para acompañar en la ofensiva al mejor delantero de Boca durante el año: Miguel Merentiel.

Otro uruguayo, Marcelo Saracchi, seguirá como titular en el lateral izquierdo ya que el colombiano Frank Fabra continua lesionado y además su futuro en el club es incierto tras su insólita expulsión ante Fluminense.

Su rival, Estudiantes de La Plata, recuperó a una de sus figuras, José Sosa, quien aportará la cuota de experiencia y jerarquía en la generación de juego junto a Benjamín Rollheiser.

El "Pincha" no tendrá a Luciano Lollo ni Santiago Ascacibar, bajas por sendas lesiones desde hace algunas semanas.

En la ofensiva continuará Guido Carrillo, ya que el DT Eduardo Domínguez está conforme con sus últimas actuaciones y será suplente el experimentado goleador Mauro Boselli, quien anunció que le pondrá punto final a su carrera a los 38 años, cuando concluya la temporada el mes próximo.

– Probables Formaciones –

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Ezequiel "Equi" Fernández, Guillermo "Pol" Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Lucas Janson. DT: Mariano Herrón.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Franco Zapiola; Benjamín Rollheiser y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Hora de inicio: 21.10.

TV: TyC Sports.

(Télam)