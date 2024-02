Boca regresó a los entrenamientos sin Fabra ni Campuzano, afectados por un cuadro gripal

Boca Juniors regresó hoy a los entrenamientos luego del empate en el Superclásico del domingo y el DT Diego Martínez no pudo contar con los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano, ambos son síntomas gripales.

Los dos colombianos, ambos suplentes en el Superclásico que finalizó empatado 1 a 1 en el estadio Más Monumental, de River, se presentaron en el predio que Boca posee en Ezeiza pero los médicos les recomendaron que se retiren porque padecían un cuadro gripal.

En tanto, los que tampoco tomaron parte del ensayo junto al grupo fueron los lesionados Marcos Rojo y Guillermo "Pol" Fernández.

En el caso del defensor, no superó aún un desgarro que le impidió jugar en lo que va del año, mientras que "Pol" padece un esguince en el tobillo derecho y tiene para unos días más todavía.

El resto del plantel entrenó en un clima distendido luego del empate del domingo en el que Boca dejó una buena imagen en lo futbolístico, aunque no sirvió el resultado ya que jugadas siete fechas de la Copa de la Liga no se está clasificando a cuartos de final.

En ese contexto, Boca tiene apenas 10 puntos y está noveno, lejos del líder Godoy Cruz (19) y con partidos importantes por delante, como el del domingo ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, luego Unión en Santa Fe, mas adelante los clásicos frente a Racing y San Lorenzo, también como local, y en el medio una visita a La Plata ante Estudiantes.

Seguramente a medida que transcurra la semana Martínez irá definiendo la formación para recibir a los cordobeses el domingo a las 19.15, aunque se estima que repetirá el equipo que jugó el Superclásico.

En ese sentido, el DT quedó muy conforme con el rendimiento del mediocampista Jabes Saralegui, quien jugó como si tuviese 100 partidos en primera y apenas suma 9.

El muy buen nivel del jugador de 20 años nacido en General Ramírez, Entre Ríos, y quien sustituyó a Campuzano en la formación titular, motivaría a Martínez a repetir el equipo, con el mediocampo con Saralegui, Ezequiel "Equi" Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina, el autor del gol el domingo. (Télam)