Boca se reencontrará con su gente ante Sarmiento de Junín

Boca Juniors será mañana local por primera vez en la temporada cuando reciba a Sarmiento de Junín, en el estadio de San Lorenzo de Almagro, por la segunda fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido comenzará a las 19 en el Nuevo Gasómetro, a donde la dirigencia de Boca se trasladó por el mal estado del césped de La Bombonera, con arbitraje en campo de Sebastián Zunino y en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión será de TNT Sports.

Boca comenzó su camino siendo visitante de Platense (0-0), por lo que mañana será el reencuentro con sus hinchas -habilitaron 28.000 personas por cuestiones de seguridad.

Según el organismo dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, los motivos fueron de prevención para garantizar el cuidado de los hinchas que se acerquen al estadio y por eso la cantidad habilitada será del 50 por ciento de la capacidad.

Para este partido, los socios de Boca tienen que confirmar su presencia en el sitio SoySocio.BocaJuniors.com y para hacerlo tuvieron que estar presentes en el 85 por ciento de los partidos de local del 2023.

El primer paso del conjunto de Diego Martínez dejó varias preguntas por la falta de funcionamiento en la zona del mediocampo, sobre todo cuando la pelota pasó por Juan Ramírez -dejará el once inicial-. Es por eso que no extraña que Kevin Zenón -uno de los refuerzos y de los mejores en Vicente López- sea el principal candidato para reemplazarlo.

La idea de Martínez es encontrar mejor y mayor circulación de la pelota desde la salida del fondo, transiciones veloces y una presión en el primer pase del rival. Todo esto se vio por apenas en algunos minutos, como cuando Miguel Merentiel, que hará dupla con su coterráneo Edison Cavani -saldrá Luca Langoni-, contó con una situación clara de frente al arco y definió mal.

Además, la otra variante sería el juvenil Jabes Saralegui, que tiene grandes chances de estar desde el inicio, por Ezequiel Bullaude, quien se posicionó detrás de los delanteros aunque no consiguió la conexión esperada.

“Recién en el segundo tiempo jugamos a algo de lo que pretendemos. Mejoramos con los ingresos de (Kevin) Zenón y (Edinson) Cavani. Tuvimos otra actitud y los dos marcadores de punta (Advíncula-Fabra) se soltaron más”, explicó el ex DT de Huracán, en relación a su debut oficial en el banco del ‘Xeneize’.

“Ellos (Platense) nos complicaron con los laterales (Ciro Rius-Raúl Lozano) que hicieron de extremos y le ganaron las espaldas a (Luis) Advíncula y (Frank) Fabra. Después corregimos, por suerte”, amplió el entrenador.

Por su parte, Sarmiento de Junín, con el objetivo de sacarse la espina de nunca haberle ganado a Boca como visitante, tendría los ingresos de Pablo Pérez por José Mauri en el centro de la cancha y de Lisandro López por el delantero chileno Iván Morales. Y la duda en el fondo entre Diego Calcaterra y Juan Guasone.

El resto de los nombres serían los que empataron contra Tigre, de visitante, en el debut oficial de esta temporada.

En el último enfrentamiento, Sarmiento se impuso tras más de 40 años ante Boca por 1 a 0, como local, con una gran definición del defensor Gabriel Díaz después de una fallida salida de Javier García. Aquella tarde, contra un Boca alternativo, José Devecchi le detuvo un penal sobre el final a Darío Benedetto.

En el historial, con Boca en condición de local, se dieron cinco victorias del 'Xeneize' y un empate (1-1 en el 2021).

= Posibles formaciones =

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo 'Pol' Fernández, Jorman Campuzano y Kevin Zenón; Jabes Saralegui; Miguel Merentiel y Edison Cavani. DT: Diego Martínez

Sarmiento de Junín: Fernando Monetti; Elías López, Diego Calcaterra o Juan Guasone, Juan Insaurralde y Gabriel Díaz; Pablo Pérez, Fernando Godoy, Alfredo Amarilla y Sergio Quiroga; Lisandro López y Agustín Fontana. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Héctor Paletta.

Cancha: Nuevo Gasómetro (San Lorenzo de Almagro).

Hora: 19.00.

TV: TNT Sports. (Télam)