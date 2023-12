Borja entraría por Rondón y así Demichelis pondría su formación número 44

El delantero colombiano Miguel Borja ingresaría en lugar del venezolano Salomón Rondón para el choque del viernes ante Rosario Central, en Santiago del Estero y por el Torneo de Campeones, y así el DT de River Plate, Martín Demichelis, pondría una formación inédita, la número 44 desde que asumió.

Las últimas noticias sobre la posible salida de Rondón, quien pidió rescindir anticipadamente el contrato por problemas de adaptación de su familia, le restan chances al entrenador de repetir el equipo que perdió las semifinales de la Copa de la Liga ante el propio "Canalla" el pasado 9 de diciembre.

Así los posibles 11 conformarían un equipo inédito en los 55 partidos de la temporada: Franco Armani; Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Rogelio Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Facundo Colidio y Esequiel Barco; y Borja.

Demichelis nunca pudo encontrar un equipo base, al punto que su formación más repetida suma apenas cuatro encuentros: es la que salió en la foto del campeón en junio, cuando River le ganó a Estudiantes de La Plata y se coronó en la Liga Profesional.

Si se separan las etapas del año, el panorama ofrece que en los 38 partidos hasta agosto jugaron 29 formaciones diferentes, y en los 16 del actual torneo lleva eligiendo 14 alineaciones distintas y alcanzaría el número 15 si se confirma el cambio de Borja.

La secuencia de haber usado 36 profesionales en todo el año marca también ese mismo fenómeno, que se hizo evidente con el debut inesperado en la pasada semifinal contra los rosarinos del uruguayo Sebastián Boselli, que no estaba en los planes.

En cuanto al mencionado equipo que más jugó tiene en el 11 a: Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Barco; y Lucas Beltrán, que ya no está (fue vendido a la Fiorentina de Italia).

Esta formación, que dio la vuelta ante Estudiantes en junio, sólo tiene cuatro partidos, apenas la mitad de modo consecutivo y el primero fue contra Independiente el 22 de abril, con el detalle de que sólo jugó 22 minutos porque se lesionó el chileno Paulo Díaz.

Luego hay otra formación que se sostuvo en tres partidos; seis formaciones que duraron al menos dos encuentros; y las que duraron apenas una sola presentación alcanzan la cifra de 35, siendo la última la que jugó ante Central.

Es verdad que el equipo inició el año con tres jugadores titulares lesionados como Nicolás De la Cruz, Milton Casco y Paulo Díaz, pero cuando el plantel estuvo completo, ya en marzo, Demichelis tampoco pudo encontrar regularidad en las formaciones.

Las bajas y las altas del mercado de pases a mitad de año tampoco colaboraron para una continuidad en las formaciones, al punto que hasta el momento el entrenador no pudo reemplazar la baja de Beltrán y tampoco incluir decididamente a los refuerzos.

Por ejemplo el que más jugó fue el volante Manuel Lanzini, que perdió su lugar hace tres fechas; el "Pity" Gonzalo Martínez aún no pudo jugar de arranque; Facundo Colidio sólo lleva dos juegos de titular y Ramiro Funes Mori tuvo alternancias.

Si se repasa el equipo durante todo el año, los únicos jugadores que cuando estuvieron bien fueron titulares sin discusión son Armani, Paulo Díaz, el capitán Enzo Pérez, el uruguayo De la Cruz y, por presencia y minutos en cancha, Esequiel Barco.

Después, el otro marcador central, los dos laterales, el delantero y los volantes ofensivos fueron siempre cambiando de modo constante y ninguno de los que tuvo oportunidades logró aprovecharlas para seguir en el puesto.

Con este panorama, el equipo afronta el último partido del año que es nada más y nada menos que una final, que le puede dar al entrenador fortalezas internas para arrancar el 2024 con apoyo en especial de los hinchas: la dirigencia ya le dio respaldo total.

Apuntando a terminar el año con un título, el equipo se entrenó en el predio de Ezeiza esta mañana con trabajos tácticos a puertas cerradas y mañana por la tarde, tras el ensayo, viajará a Santiago del Estero.

En cuanto a la lista de concentrados estarán ausentes los lesionados Milton Casco, David Martínez y Bruno Zuculini y resta saber si tiene una chance el juvenil Agustín Ruberto, que en la semifinal viajó a Córdoba pero quedó fuera del banco de suplentes.

(Télam)