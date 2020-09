Boxing Club: 100 años y un mes

Mientras la vida transcurre en la cuarentena, el Boxing sigue dando pelea para volver con todo y recuperar desde la vida social a las competencias. El futuro es incierto, pero no dejan de soñar.

Un estadio que no vibra, goles que no se gritan y la ausencia del abrazo de gol. Los entrenamientos virtuales no son lo mismo que los reales. Cientos de jugadores están agazapados para cuando llegue “ese día”.

Tanto Roberto “Tito” Velázquez como Leo Matta, hombres clave en la dirigencia del club, coinciden en la necesidad de recuperar la competencia perdida.

Lo mismo que le ocurre a los cientos de clubes de toda Santa Cruz y ni hablar del resto del país.

Como ocurrió hace meses cuando desde La Opinión Austral y LU12 AM680 se comenzó con la planificación del homenaje por los 100 años, tanto “Tito” como Leo volvieron al tradicional edificio de Zapiola 35. Trajeron la camiseta del centenario en agradecimiento de la cobertura que se hizo en la web laopinionaustral.com.ar, en el papel y la radio. Y se llevaron la tapa ampliada del suplemento especial.

Tito, emocionado, dijo: “En nombre del club, de los socios y de los hinchas queremos agradecerles. Sabemos del vínculo y el compromiso del diario y la radio con nosotros. Además, esta tapa formará parte de la galería de recuerdos inolvidables del Boxing”