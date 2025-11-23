Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club volvió a repetir el título de 2024 obteniendo otra vez el campeonato de la liga Sur de Voley, al sumar categóricamente durante el fin de semana anterior, contra equipos locales, del interior y de Chile.

El equipo dirigido por Martín Nogueira batalló contra el gimnasio Verón en primer término ganando por 2 a 0 y luego contra las de Amuvoca de El Calafate ganando también por 2 a 1.

En cuartos de final enfrentaron a las chilenas de Esmeralda de Puerto Natales a quienes vencieron por 2 a 0 y finalmente a la Dante Cantarutti de Río Turbio ganando por 2 a 1, para enfrentar a las chilenas de TAIIU cayendo por 2 a 0 pero ya estaba todo sumado y con una diferencia de dos puntos, se quedaron con el torneo anual.

El Atlético Boxing Club sumó 67 puntos y las de TAIIU de Punta Arenas 65, por lo que las albiverdes repitieron el título que habían ganado0 en 2024, mientras que en Sub18 que también terminó ese fin de semana, quedaron en cuarta ubicación final.

Del 5 a 7 de diciembre se disputarán los enfrentamientos en Sub 13 y Sub 16 y también la Copa Challenguer para la institución que mas puntos sume en la general de todas las divisiones.

La Liga Sur de Voley integra a los clubes Boxing Club, Boca Río Gallegos, Independiente y el gimnasio Nicolai, los de El Calafate Amuvoca y El Trébol, la Dante Cantarutti de Río Turbio, los chilenas de TAIIU y Esencias de Punta Arenas, Esmeralda de Puerto Natales y Galicia de Ushuaia.