El domingo arrancó de una vez por todas el Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur de Santa Cruz. El Club Social y Deportivo Bancruz volvió tras 13 años y lo hizo con triunfo ante Hispano Americano, Defensores del Carmen tras un año afuera regresó también y fue goleada ante Estudiantes. Mientras el Boxing como de costumbre goleó a Boca y por diferencia de goles se encuentra primero. El partido restante fue el empate a 0 entre Escorpión FC y Unión Santacruceña.

El Boxing recibió a Boca Río Gallegos en un encuentro que terminó en goleada por 5-0 a favor del Albiverde. Los goles fueron marcados por Thomas Paz en tres oportunidades y los restantes de Mauro Negri y Rodrigo Álvarez.

Bancruz volvió a jugar un partido de la Liga Sur tras 13 años ante Hispano Americano en el “Gustavo Soulés“. Fue victoria “Azurra” por la mínima, el tanto lo hizo Ignacio Montes.

Defensores del Carmen recibió en su cancha superó ampliamente a Estudiantes RG, fue 3-0 con dos goles de Gastón “Mudo” Vázquez y el restante lo marcó Néstor Sarapura.

El partido entre Escorpión FC y Unión Santacruceño se jugó en horario nocturno en la cancha de Hispano Americano. Fue un partido muy trabado que terminó en empate sin emociones.

Durante esta jornada, el equipo que dirige Eduardo Belmonte (Ferrocarril YCF) quedó libre y debutará el “finde” próximo.

Goleadores

En cuanto a los máximos artilleros no se puede hablar mucho debido a que es la primera jornada. Pero el refuerzo de Boxing, Thomas Paz lleva tres goles, le sigue Gastón Vázquez de Defensores del Carmen con 2, y con un tanto le siguen Ignacio Montes de Bancruz, Néstor Sarapura de Defensores del Carmen, Rodrigo Álvarez y Mauro Negri del Albiverde.

Próxima fecha

Para la segunda fecha que se jugará el próximo fin de semana, los encuentro serán los siguientes: Bancruz vs. Escorpión FC, Unión Santacruceña vs. Boxing Club, Boca Río Gallegos vs. Defensores del Carmen y Estudiantes Río Gallegos vs. Ferrocarril YCF. Mientras Hispano Americano quedará libre. La programación de esta jornada saldrá este miércoles.