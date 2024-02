Brandán, el jugador agredido en Sarandí, se queda afuera de concentrados en Chacarita

El mediocampista ofensivo Fernando Brandán, agredido por un botellazo en el encuentro de mitad de semana con Tigre, quedó al margen de la lista de convocados de Chacarita Juniors, que mañana a las 21.45 enfrentará a Quilmes, por la cuarta fecha de la zona A del torneo de la Primera Nacional.

El volante, de 33 años, no figura en la nómina de citados por el DT ‘funebrero’, Aníbal Biggeri, a raíz de la molestia que todavía acusa en el ojo derecho, como consecuencia del impacto que recibió desde la platea del estadio Julio Grondona, de parte de un simpatizante de Tigre.

El exjugador de All Boys y Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibió de parte del cuerpo técnico una suerte de licencia para recuperarse bien del ligero traumatismo ocular y recién se reintegrará a los entrenamientos el próximo martes.

El propio Brandán emitió hoy una suerte de comunicado por lo sucedido el miércoles pasado y expresó “su preocupación y descontento” por las “acusaciones difamatorias que he recibido en torno a la lesión sufrida”, dijo.

“Durante el partido fui víctima de una agresión que resultó en una lesión evidente y dolorosa. Entiendo que el fútbol es un deporte competitivo, pero nada justifica el accionar de aquellas personas violentas”, agregó.

“Me sorprende y entristece enterarme de que algunas personas han insinuado que exageré la gravedad de la lesión y hayan puesto en duda mi palabra y los valores que pregono”, se quejó Brandán.

La referencia del jugador ‘funebrero’ tiene relación, sin nombrarlos directamente, a los comentarios efectuados por Néstor Gorosito y Brahian Alemán, entrenador y jugador de Tigre, rival del miércoles que se imponía por 1-0 al promediar el segundo tiempo del partido de Copa Argentina que fue suspendido por el árbitro Ariel Penel.

La lista de convocados de Chacarita tampoco tiene disponible a Sebastián Alvarez, aunque sí lo está el lateral Matías Vera, ya recuperado de una lesión.

La nómina de elegidos por el DT Biggeri incluye a Federico Losas y Marino Arzamendia (arqueros); Tomás Oneto, Iván Cardozo, Gabriel Lazarte, Matías Vera, Nicolás Chaves y Nahuel Brunet (defensores)

Juan Pablo Passaglia, Matías Belloso, Víctor Figueroa, Nicolás Watson, Claudio Pombo, Matías Rodríguez, Matías Pisano, Julián Domke y Exequiel Beltramone (mediocampistas); Maximiliano Meléndez, Sebastián Cocimano y Rodrigo Salinas (delanteros).

(Télam)