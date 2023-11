Brasil prepara la vuelta de Gabriel Jesús para recibir a Argentina

El seleccionado de Brasil contará con la vuelta del delantero Gabriel Jesús para enfrentar a Argentina el martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias Sudamericanas, según lo ensayado este sábado en su centro deportivo, la Granja Comary.

El futbolista de Arsenal de Inglaterra, que no juega desde el 24 de octubre, no formó parte de la delegación que viajó a Colombia por una lesión muscular de la que se encuentra plenamente recuperado.

Su vuelta al equipo -estuvo presente en los cuatro partidos anteriores de la clasificación al Mundial 2026- se producirá en lugar de Vinicius Júnior, de Real Madrid, descartado por un desgarro que sufrió en Barranquilla, el jueves pasado.

Gabriel Jesús, paulista de 26 años, acumula 63 partidos en la "Canarinha" con un saldo de 19 goles. Uno de ellos se lo convirtió a la Selección en la victoria 2-0 por las semifinales de la Copa América Brasil 2019.

La segunda variante que ensayó el DT Fernando Diniz fue la inclusión de Carlos Augusto, un lateral de características más defensivas, por el ex Atlético de Madrid Renán Lodi.

La formación de Brasil para recibir al seleccionado campeón del mundo será con Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Carlos Augusto; André y Bruno Guimaraes; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús, Rodrygo y Raphiha.

Argentina se presentará en el Maracaná como líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 12 puntos, pese a perder el jueves su invicto con la derrota de local ante Uruguay.

Brasil, quinto con siete unidades, lleva dos derrotas en fila ante Uruguay y Colombia, ambas en condición de visitante. (Télam)