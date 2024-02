Brasil vapulea a Paraguay en la primera fecha de la clasificación para la AmeriCup

Brasil demolió en la noche del viernes a Paraguay por 108-43, en partido correspondiente a la primera fecha de la ventana inaugural del grupo B de la etapa clasificatoria para la AmeriCup (Copa América) de básquetbol 2025.

En el gimnasio Wlamir Marques de la ciudad de San Pablo, el equipo local obtuvo un contundente éxito, con la siguiente progresión: 24-10, 45-18, 75-30 y 108-43

El armador Yago Santos (Estrella Roja, Serbia) colaboró con 22 tantos, 5 rebotes y 5 asistencias para el quinteto que dirige el DT Helinho Rubens. Mientras que el ala pivote Bruno Caboclo (Partizán, Serbia) contribuyó con 12 puntos, 9 rebotes y 4 pases gol.

También fue productiva la tarea del ala pivote Lucas Dias (Franca), con 16 unidades y 2 rebotes.

En el elenco paraguayo, a las órdenes del DT formoseño Daniel Cano (ex La Unión de Formosa), lo mejor llegó de la mano del alero Adolfo López (San José), responsable de 9 unidades y 3 rebotes.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el lunes a las 19.00 en el SND Arena de la ciudad de Asunción.

En Montevideo y por la misma zona, Uruguay también obtuvo un amplio triunfo sobre Panamá, del técnico argentino Gonzalo García (ex Boca Juniors), por 99-78

En el conjunto 'celeste' brilló el base Bruno Fitipaldo (ex Obras Sanitarias), con una planilla de 22 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes y 4 robos, a la vez que el escolta Jayson Granger contribuyó con 22 unidades y 6 pases gol.

En el elenco panameño, por su lado, el base Carlos Rodríguez marcó 20 tantos y otorgó 3 asistencias.

Otros resultados del grupo C: Canadá 96-Nicaragua 51; República Dominicana 84-México 70

(Télam)