Brasileño Endrick elogió a Messi, pero aclaró que es "más fan de Cristiano" y que "Pelé es el rey"

Luego de su debut con el seleccionado de Brasil, el delantero Endrick se ilusiona con sumar minutos este martes frente al combinado argentino por Eliminatorias Sudamericanas y, en la previa, reconoció que "será una experiencia maravillosa ver a Messi de cerca".

La joven promesa, de 17 años, elogió a Lionel Messi en plena conferencia, pero hizo una aclaración con respecto a quiénes son sus ídolos: "Para mí Pelé es el rey, no hay nadie que pueda ser comparado con él. Simplemente doy gracias a Dios que existió y que pude ver videos de él. Respecto a Messi, es un tipo fenomenal, el mejor del mundo nuevamente este año. Sólo quiero disfrutar el momento de jugar contra él, estar en el mismo estadio que él, un tipo que solo vi en los videojuegos", dijo.

"Soy más fan de Cristiano Ronaldo y Guilherme solía bromear conmigo diciendo que Messi era el mejor. Será una experiencia maravillosa ver a Messi de cerca", apuntó el atacante del Palmeiras.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el DT Fernando Diniz le otorgue minutos frente a Argentina para seguir sumando experiencia, el delantero aseguró: "Disfrutaré mi momento, seré feliz. No importa si juego o el número de mi camiseta. Lo que importa es que el equipo gane. Haré lo que tenga que hacer para ayudar al equipo a ganar. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que el equipo necesita", consideró.

Endrick reconoció que esta temporada tuvo un "comienzo difícil", con muchas suplencias en el elenco paulista atribuyendo esa situación a "una presión muy alta, por estar jugando en Primera con 16 años, haber sido vendido al Real Madrid y todo lo que estaba pasando".

Pero el juvenil afirmó que en la segunda mitad del año pudo "acomodar la cabeza y estar feliz con la vida y dentro de la cancha", lo que le permitió afianzarse en el Palmeiras y ser convocado por primera vez al seleccionado.

Endrick sonó como alternativa para reemplazar al lesionado Vinicius Jr,, pero tal como se pudo ver en los entrenamientos de la 'Verdeamarelha' en los últimos días, ese lugar sería ocupado por Gabriel Jesús.

El clásico entre los dos gigantes del fútbol sudamericano será este martes, a las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la sexta fecha de la clasificación que lleva al Mundial 2026. (Télam)