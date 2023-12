Brillo y confusión en la ceremonia de la Copa América 2024

(Especial, por Sebastián Saijo) El presidente de AFA, Claudio Tapia, posteó una foto suya junto a Lionel Scaloni y el resto de la delegación argentina que asistió en Miami al sorteo de la Copa América Estados Unidos 2024 con el epígrafe "todos juntos", que sin embargo no alcanzó para despejar los nubarrones planteados a partir de las dudas que sigue manifestando el técnico respecto de su continuidad en el cargo.

Es que en el centro de convenciones James L Knight de la ciudad de Miami, donde la selección argentina ya conoce que sus rivales en el grupo A serán Canadá o Trinidad y Tobago, Chile y Perú en la primera fase del torneo continental, la incertidumbre por la continuidad de Scaloni sigue activa y en proceso de reflexión.

En la primera fila de asistentes al lujoso acto, al que asistió Télam se ubicaron los dirigentes representativos del fútbol: el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, junto a su par de Conmebol, Alejandro Domínguez, y el actual titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que se mostró de perfil bajo durante toda la ceremonia.

Domínguez remarcó al subir al escenario que "en la Conmebol el dinero no importa, lo que importa es competir", en un claro mensaje hacia sus siete años de mandato que lleva al frente de la institución de Sudamérica.

"Tenemos lemas dentro de Confederación, donde sabemos que la pelota no para y que debemos creer en grande", reflejó posteriormente, demostrando una separación de sus antecesores en la casa del fútbol sudamericano.

Ciertas confusiones para definir el sorteo de los grupos, incluso marcando cierto murmullo entre los presentes ante las modificaciones del bolillero, una vez concretadas las cuatro zonas con los 16 países participantes, cuando fue modificada la ubicación de la selección de Jamaica de la zona D hacia la B.

Con una gran cantidad de medios de prensa de Sudamérica en el complejo ubicado en el centro de la ciudad de Miami, la Confederación Sudamericana dio a conocer al balón oficial del torneo organizado en conjunto con la Concacaf, además de la mascota "Capitán" que estará recorriendo las 14 sedes del trofeo continental, en donde trabajarán más de 70 voluntarios durante los 25 días de la competencia.

Por su parte, el director técnico argentino, Lionel Scaloni, quien expresó que "Argentina está bien" para el próximo torneo, otorgando un guiño a su continuidad, que después desbarató en declaraciones a los periodistas, por lo menos hasta esta competencia, se encargó de portar el trofeo de la Copa América, confeccionado originalmente por la joyería nacional "Casa Escasany".

Esta empresa que tiene a cargo el trofeo de la competencia del continente en la primera edición de 1917 en Uruguay, y que se estará exhibiendo en esta 48va. edición de este, el más antiguo torneo de selecciones. (Télam)