Buen comienzo de Los Leones ante Gran Bretaña en la Liga Pro de hockey sobre césped

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, Los Leones, comenzó con buen pie su participación en la quinta edición de la FIH Pro League al vencer esta noche en el Polideportivo de Santiago del Estero a su par de Gran Bretaña por 2 a 0, en el marco de la primera ventana de la competencia que se extenderá hasta junio del año próximo.

Agustín Mazzilli en el primer cuarto y Tomás Dómene en el tercero, fueron los autores de los dos tantos del seleccionado dirigido por Mariano Ronconi.

En esta primera ventana que tiene como sede a Santiago del Estero, el seleccionado argentino enfrentará el próximo viernes desde las 21.30 a Países Bajos, mientras que siempre en el mismo horario, el sábado volverá a cruzarse con Gran Bretaña, y cerrará su participación en esta fase inicial el lunes que viene nuevamente ante los neerlandeses.

Previamente a la victoria conseguida por Los Leones, el seleccionado argentino femenino, Las Leonas, igualó 0 a 0 con Gran Bretaña pero se quedó con un punto bonus al imponerse por 2 a 1 en el desempate por penales australianos.

Después de este primer tramo de competencia todo seguirá el año próximo para Los Leones y Las Leonas de acuerdo con el siguiente programa (los respectivos campeones se clasificarán para el Mundial 2026):

Febrero 2024:

ARGENTINA vs. Bélgica – Miércoles 14 de febrero – Buenos Aires.

ARGENTINA vs. Alemania – Viernes 16 de febrero – Buenos Aires.

ARGENTINA vs. Bélgica – Sábado 17 de febrero – Buenos Aires.

ARGENTINA vs . Alemania – Lunes 19 de febrero – Buenos Aires.

Mayo 2024:

India vs. ARGENTINA – Miércoles 22 de mayo – Amberes (Bélgica).

ARGENTINA vs. Irlanda – Jueves 23 de mayo – Amberes.

Irlanda vs. ARGENTINA – Sábado 25 de mayo – Amberes.

ARGENTINA vs. India – Domingo 26 de mayo – Amberes.

España vs. ARGENTINA – Miércoles 29 de mayo – Amberes.

Australia vs. ARGENTINA – Jueves 30 de mayo – Amberes.

Junio 2024:

ARGENTINA vs. Australia – Sábado 1 de junio – Amberes.

España vs. ARGENTINA – Domingo 2 de junio – Amberes.

(Télam)