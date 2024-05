Escorpión FC se aseguró el tercer lugar del Torneo Apertura con una fecha de antelación, el conjunto de Carlos Padín logró esto tras golear por 5-0 frente a Estudiantes Río Gallegos en la octava jornada. Este fin de semana jugará su última fecha, lo hará contra el último de la tabla; Boca.

El “Alacrán” completó siete partidos, con cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Enzo Mackenzie y Carlos Padín visitaron los estudios de LU12 y dialogaron sobre todo.

“Estoy en un clima donde ya estoy acostumbrado. Estoy en un club muy bueno, hay que seguir trabajando para lograr el objetivo que tenemos como plantel. Quiero seguir creciendo como futbolista y poder dedicarme a esto“, aseguró Enzo Mackenzie.

“Estamos conociéndonos con los jugadores, trabajando de la mejor manera posible, el primer objetivo está cumplido. No tenía pensado estar en el fútbol, pero Ariel Barria y Juan Carlos Montoya me mostraron el club y el proyecto me sedujo, hay una dirigencia joven y eso es bueno. Escorpión va a crecer mucho, no va a ser pasajero el club”, dijo Carlos Padín.

Carlos Padín dio su punto de vista sobre el fútbol local tras su grande experiencia: “La vuelta de Bancruz y Defensores le hace muy bien a nuestro fútbol, ojala aparezcan Petrolero Austral e Independiente, pero también tiene que aparecer la liga”.

Luego habló sobre la liga: “No podes darle cinco fechas a un jugador que solo va a jugar nueve partidos, acá no podes hacer un descargo, es impresionante. Estuve un año en Comodoro y nunca me expulsaron, en el primer partido con Escorpión me expulsaron y me dieron siete fechas, es solo la palabra del árbitro. Estamos jugando un fútbol de Primera división donde no hay vestuarios”.

“Si la liga no crece y sigue siendo lo mismo, por más que vengan clubes a la larga los jugadores se terminan yendo. La liga de Comodoro esta un escalón arriba de nuestro fútbol, en el 2015 jugábamos de mayo a diciembre. La última vez que pasamos la barrera fue en el 2019 y cada vez estamos más lejos de volver a eso”, finalizó Carlos Padín.