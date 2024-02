Carrillo y Enzo Pérez están recuperados y a disposición de Domínguez para el clásico platense

El delantero Guido Carrillo y el mediocampista Enzo Pérez se entrenaron sin problemas y están a disposición del entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, para el clásico platense del próximo domingo en el Bosque ante Gimnasia y Esgrima, al tiempo que el DT no dio pistas del equipo y lo terminará de definir en los ensayos de mañana y el sábado.

La presencia de Enzo Pérez, si no tiene complicaciones es un hecho, mientras que la de Carrillo es un interrogante, ya que no compite desde hace 26 días y tal vez sea una alternativa desde el banco de relevos.

El entrenamiento de hoy fue a puertas cerradas, tal como sucede habitualmente, y ahí se realizaron trabajos de fútbol reducido, definición y circuito de pases, y ahí tanto Pérez como Carrillo participaron junto al resto de sus compañeros.

El plantel se entrenará mañana desde las 9.30 y luego el sábado por la tarde para posteriormente quedar concentrado a la espera del encuentro.

Un posible equipo será con Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eric Meza; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa y Javier Altamirano; Javier Correa y Mauro Méndez o Guido Carrillo. (Télam)