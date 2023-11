Cauteruccio se entrenó a la par de sus compañeros en Independiente

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio se entrenó hoy a la par de sus compañeros en Independiente luego de problema de salud, aunque está en duda para la última fecha contra Talleres en Córdoba.

"Hizo pasadas, trabajos con pelota y diferentes ejercicios físicos para ponerse a punto", anunció el club en la red social X (exTwitter).

Este entrenamiento se dio en la mini pretemporada que está realizando el entrenador, Carlos Tevez, con el objetivo de sumar al menos un punto para meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Independiente dejó atrás la pesadilla por la permanencia y ahora se ilusiona con ser campeón a nivel nacional después de 21 años -la última fue el Apertura 2002-.

Para conseguirlo, Independiente necesitará un empate para no depender de sus rivales Colón de Santa Fe, Rosario Central y Banfield, que está a tres unidades.

En paralelo, Carlos Tevez continúa en la negociación por la renovación de su contrato, que vence en diciembre de este año, y la posibilidad es concreta porque está "cómodo" en la institución.

“Va a tener que ser una fatalidad para que no siga”, dijo el propio Carlitos semanas atrás en conferencia de prensa.

“Me quiero quedar en el club. Estoy muy feliz. Sé que nos vamos a poner de acuerdo con el próximo contrato, pero no quiero perder el foco”, le avisó al hincha.

La idea de Independiente es que la renovación sea por tres temporadas, es decir hasta diciembre del 2026, sujeta a los resultados deportivos aunque pensando en un proyecto a largo plazo.

Además, Tevez y los directivos comenzaron a diagramar el próximo plantel, que estará condicionado a la clasificación a una copa internacional, algo que conseguirá si es campeón, con la vuelta a la Copa Libertadores luego de cinco años de ausencia, y también dependerá de si llega al puesto 12 en la general -hoy está a tres de Atlético Tucumán y a dos de Argentinos- y si un equipo clasificado por esa vía es ganador de la Copa de la Liga. (Télam)