Cauteruccio sigue en racha en fútbol de Perú: tres goles en Sporting Cristal, que es líder

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio, ex Independiente, continúa en "modo Lionel Messi" y facturó anoche un triplete para Sporting Cristal, que vapuleó por 4-0 a Carlos Mannucci, en un partido correspondiente a la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol de Primera División de Perú.

De esta manera, el atacante, de 36 años, reúne la impresionante cantidad de 13 tantos en 5 partidos, desde que arribó a la institución del Rimac de la capital peruana, tras ingresar en conflicto con el club de Avellaneda.

Cauteruccio, exjugador de San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Aldosivi de Mar del Plata y Quilmes, entre otras entidades, concretó sus goles a los 43 minutos del primer tiempo y a los 5m. y 17m. del segundo, respectivamente.

El delantero uruguayo sumó una anotación adicional para Sporting Cristal en el encuentro entresemana por fase 2 de Copa Libertadores, donde los peruanos cayeron en El Alto ante Always Ready, de Bolivia, por 6-1.

Cauteruccio llegó al fútbol peruano a principios de temporada, luego de haber entrado en conflicto con Independiente, que reclamó por un contrato vigente hasta diciembre de 2024 y le exige al goleador un monto cercano a los 5 millones de dólares, luego de la demanda interpuesta en FIFA.

El restante gol del equipo del DT brasileño Enderson Moreira fue obra del juvenil de 16 años, Maxloren Castro, según reportó 'Flashscore'.

En Sporting Cristal, que es uno de los punteros con 13 unidades, se alistaron Nicolás Pasquini (ex Lanús) y Santiago González (ex Deportivo Maipú de Mendoza).

En otro adelanto, Melgar de Arequipa, dirigido por el DT Pablo De Muner (ex San Martín de Tucumán y Defensa y Justicia), venció por 2-1 a Unión Comercio, con tantos de los rosarinos Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal) y Brian Blando (ex Agropecuario de Carlos Casares).

Sport Boys, que orienta el entrenador Fernando Gamboa (ex Newell's y Chacarita) y con un gol de Pablo Bueno (ex Sarmiento de Junín), derrotó por 3-0 a Cusco, que tuvo en sus filas a Alan Pérez (ex Atlanta), Lucas Colitto (ex Barracas Central), Iván Colman (ex Quilmes), Juan Manuel Tevez (ex Brown de Puerto Madryn) y Nicolás Silva (ex Colón de Santa Fe).

Otros resultados: UTC Cajamarca 0-Universitario 0; Sport Huancayo 4 (dos de Lucas Cano y otro de Matías Pérez García)-Alianza Atlético 0.

(Télam)