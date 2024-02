Cavani afuera de la práctica de Boca y estará ausente ante Central Córdoba de Santiago del Estero

El atacante uruguayo Edinson Cavani no concurrió hoy a la práctica de Boca Juniors y quedó descartado para ingresar en la consideración del DT Diego Martínez, de cara al partido del miércoles ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la quinta fecha, zona B, de la Copa de la Liga profesional (LPF).

El delantero, quien el miércoles cumplirá 37 años, no estuvo esta mañana en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, a raíz de un cuadro de gastroenterocolitis, que lo eximió de entrenarse.

De este modo, el exjugador del Valencia, Paris Saint Germain y Manchester United, entre otros clubes, continuará afuera del elenco xeneize, tal como ocurrió en los anteriores compromisos ante Tigre (2-0) y Defensa y Justicia (0-0), en los que estuvo ausente por una sobrecarga muscular.

El último encuentro oficial que disputó Cavani se dio el jueves primero de febrero, cuando el equipo xeneize empató 1-1 con Sarmiento de Junín, en cancha de San Lorenzo, por la segunda fecha de la Copa de la LPF.

Durante ese partido, el goleador uruguayo mostró un rendimiento ambivalente, con despliegue y criterio, pero errático en la definición. Y al promediar la segunda parte dejó el campo de juego siendo sustituido por Darío Benedetto, después de sentir una molestia en el isquiotibial derecho.

Cavani se había entrenado el domingo en forma diferenciada, al igual que el defensor Marcos Rojo, quien se recupera de un severo desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda.

En principio, el centrodelantero podría estar en la consideración del DT, con miras al compromiso del domingo ante Lanús, en la Fortaleza Granate, por la sexta jornada.

Lo mismo ocurrirá con los jóvenes Leandro Brey, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, quienes integraron recientemente el seleccionado argentino Sub ’23, que alcanzó el pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024, tras conseguir el segundo lugar en el torneo clasificatorio jugado en Venezuela.

La intención de la dirigencia xeneize consistirá en otorgarle “unos días de descanso” a los futbolistas que estuvieron afectados al equipo del DT Javier Mascherano porque “no contaron con las vacaciones correspondientes” que sí tuvieron el resto de sus compañeros.

En principio, los jugadores en cuestión tampoco estarían para el partido con Lanús y recién iniciarían las prácticas en la semana previa al clásico con River Plate, válido por la séptima fecha y programado para el domingo 25. (Télam)