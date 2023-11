Cavani quedó en duda para los próximos partidos de Boca a causa de una lesión muscular

El delantero uruguayo Edinson Cavani, a la espera del parte médico oficial, quedó en duda por una lesión muscular para los próximos compromisos de Boca que incluyen la semifinal de Copa Argentina ante Estudiantes, una de las opciones que le quedan al "Xeneize" para clasificar a la Copa Libertadores 2024.

Cavani, de 36 años, sintió una molestia a los 20 minutos del segundo tiempo en la victoria agónica ante Newell's, por 1 a 0, y fue reemplazado por Darío Benedetto.

La lesión muscular lo desafectó de la lista de convocados por Marcelo Bielsa en Uruguay, de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante la Argentina y Bolivia.

"Cavani está con una molestia en el cuádriceps, veremos si se tiene que hacer estudios o no", señaló el DT interino de Boca, Mariano Herrón, en conferencia de prensa tras el triunfo contra el club del Parque Independencia de Rosario.

El ex delantero del Paris Saint-Germain de Francia se mostró afectado y después del triunfo en la Bombonera llegó rengueando al hotel en donde el plantel realizó la concentración, en el barrio porteño de Monserrat.

Boca no publicó el parte médico aún y se aguarda por novedades para saber si Cavani estará en condiciones para la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz en Mendoza (en donde Boca ya no tiene posibilidades), la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes (22 de noviembre) y una hipotética final en caso de vencer al equipo platense.

Boca, subcampeón de la Copa Libertadores, está en busca de su clasificación a la siguiente edición del máximo certamen a nivel continental. Se posiciona séptimo en la tabla anual (59 puntos) por debajo de Rosario Central (62), Estudiantes y San Lorenzo (61).

El "Xeneize" dependerá de sí mismo en caso de ganar la Copa Argentina. De lo contrario, estará pendiente de la campaña de los equipos mejor posicionados en la tabla anual que tengan chances de obtener la Copa de la Liga o la Copa Argentina. (Télam)