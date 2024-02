Cavani y los Sub 23, convocados para el partido con Lanús

El delantero uruguayo Edinson Cavani, tras superar una molestia en su pierna izquierda, y los tres jugadores que participaron con el seleccionado sub 23 en el Preolímpico de Venezuela fueron citados por el DT de Boca, Diego Martínez, para el encuentro del domingo con Lanús, por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

Los volantes Cristian Medina y Ezequiel Fernández y el defensor Nicolas Valentini, que obtuvieron el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024 con el Sub 23 dirigido por Javier Mascherano, se sumaron así a Cavani para el choque con el "Granate".

En cambio, Martínez no convocó al defensor Marcos Rojo, que sufrió un desgarro del gemelo interno en la pierna izquierda hace más de un mes.

Aunque el exjugador del Manchester United (Inglaterra) ya volvió a entrenarse con normalidad, desde el cuerpo técnico decidieron no apurar su recuperación y, a la vez, preservarlo con la ilusión de tenerlo en el superclásico frente a River Plate del 25 de febrero.

Otro ausente será el mediocampista Guillermo 'Pol' Fernández que sufrió en el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero un esguince alto de tobillo derecho, según confirmó hoy el club con un parte médico. Con esto, su participación en el superclásico con el “Millonario” está casi descartada.

La lista completa de convocados que presentó esta tarde el técnico Martínez para el encuentro del domingo desde las 21.30 frente a Lanús por la sexta fecha de la Copa LPF es integrada por:

Arqueros: Javier García y Sergio Romero.

Defensores: Nicolás Figal, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Luis Advíncula, Frank Fabra, Lucas Blondel, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi.

Mediocampistas: Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Mauricio Benítez, Ezequiel Bullaude, Kevin Zenón, Vicente Taborda y Jabes Saralegui.

Delanteros: Lucas Janson, Luca Langoni, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Darío Benedetto. (Télam)