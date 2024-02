Central Córdoba cortó la mala racha y le ganó a Sarmiento

Central Córdoba de Santiago del Estero cortó la mala racha y cosechó su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al imponerse esta noche de local a Sarmiento de Junín por 3 a 0 en partido de la cuarta fecha de la zona B.

Los goles del "Ferroviario", que había perdido sus tres encuentros anteriores en el certamen, fueron de Tomás Molina (25m PT), Florián Monzón (1m ST) y Oscar Garrido (32m ST).

En Sarmiento, que ahora acumula dos empates y dos caídas, Lisandro "Licha" López desperdició un penal a los 40m de la etapa inicial, cuando el local ganaba por 1 a 0.

Todo era parejo y de discreto para abajo cuando el local encontró la apertura del marcador en el que fue su primer gol en el torneo: Atencio envió un córner preciso desde la izquierda y Molina anticipó a su marca con un cabezazo potente que venció a Monetti.

A partir de ahí, de a poco, Sarmiento empezó a ir hacia el arco de Mehring y, a la vez, Central Córdoba apostó al repliegue. Los de Junín no encontraban el camino, pero "Licha" López recurrió a su oficio: se anticipó en un centro, recibió una falta torpe de Miloc y el árbitro, Nazareno Arasa, cobró el penal correspondiente.

Del remate se hizo cargo el propio López, pero con poca eficacia: dio en el palo derecho del arco de Mehring. De allí hasta el cierre de la etapa el partido siguió siendo impreciso, pero ganó en intensidad y en cierta emoción en las dos áreas. El resultado, sin embargo, no se movió, y el local llegó al descanso en ventaja.

El DT visitante, Sergio Rondina, apostó a tres modificaciones para el segundo tiempo, pero las cosas no pudieron salir peor para su equipo: segundos después de la puesta en marcha Calcaterra dejó corta una pelota y aprovechó Florián Monzón, que eludió la salida de Monetti y puso el 2 a 0 con un derechazo dentro del área.

Sarmiento entró entonces en una confusión de la que le costó o no pudo salir, mientras el conjunto de Abel Balbo crecía en confianza.

Así fue el complemento hasta que el local metió el tercero, ya pasando la media hora de juego, a través de Oscar Garrido. Y en un duelo de necesitados, sobre todo a la hora de mirar la tabla de promedios, Central Córdoba sumó tres puntos de oro.

En la próxima jornada, la quinta, Central Córdoba visitará a Boca Juniors en la Bombonera, el miércoles desde las 19.15, y Sarmiento recibirá a Lanús, el mismo día pero a partir de las 17.

– Síntesis –

Central Córdoba: Andrés Mehring; Pablo Minissale, Dardo Miloc y Sebastián Valdez; Fernando Torrent, Enzo Kalinski, Rodrigo Atencio, Santiago Laquidaín y Manuel Garcia; Tomás Molina y Florián Monzón. DT: Abel Balbo.

Sarmiento: Fernando Monetti; Franco Paredes, Diego Calcaterra, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Díaz; Joaquín Gho, Fernando Godoy, José Mauri y Sergio Quiroga; Lisandro López e Iván Morales: DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 25m Molina (CC).

Goles en el segundo tiempo: 1m Florián Monzón (CC), 32m Oscar Garrido (CC).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Pablo Pérez por Gho (S), Facundo Ferreyra por López (S) y Jeremías Vallejos por Paredes (S); 9m Juan Meli por Laquidain (CC); 12m Manuel Mónaco por Mauri (S); 21m Oscar Garrido por Torrent (CC); 29m Kevin Vázquez por Kalinski (CC), Thiago Nuss por Molina (CC) y Walter Montoya por Atencio (CC); 31m Agustín Fontana por Quiroga (S).

Amonestados: Insaurralde (S); Laquidain, Nuss (CC).

Incidencia: en el segundo tiempo, 40m Lisandro López (S) erró un penal.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Alfredo Terrera, de Central Córdoba. (Télam)