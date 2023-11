Central Córdoba recibe a Estudiantes en busca de un triunfo que lo deje en la cima de la Zona B

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá mañana a Estudiantes de La Plata en busca de una victoria que lo deje transitoriamente en la cima de la Zona B, en un encuentro que marcará el comienzo de la decimotercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Futbol (LPF).

El partido se jugará desde las 19 en el estadio Único Madres de Ciudades, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y Darío Herrera en el VAR y la transmisión estará a cargo de la señal de cable ESPN Premium.

El "Ferroviario" viene de empatar 1 a 1 con Racing en condición de visitante, lleva siete partidos invicto y se ubica en la segunda posición de su zona con 19 unidades, a dos del líder Godoy Cruz (21) por lo que una victoria ante los platenses le aseguraría un lugar en la fase final del torneo local.

El técnico del conjunto santiagueño, Omar De Felippe, mantendrá a los mismos once que igualaron con la "Academia" el domingo pasado en el Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes, por su parte, se encuentra en el décimo lugar con 13 puntos, sin chances matemáticas de acceder a la siguiente ronda y viene de imponerse por 2 a 1 en condición de local ante Defensa y Justicia.

El "León" de La Plata está clasificado a la próxima Copa Sudamericana, pero en caso de conseguir un triunfo ante el "Ferroviario" quedará transitoriamente entre los equipos con chances de acceder a la Copa Libertadores de 2024.

El entrenador Eduardo Domínguez no podrá contar con José Sosa por la luxación acromioclavicular en el hombro derecho sufrida ante el "Halcón" de Varela y en su lugar entraría Axel Atum o Nehuén Benedetti, en el que será el único cambio respecto del once que paró en la pasada jornada.

El historial entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba cuenta con un total de seis enfrentamientos con tres triunfos del "Pincha" y tres empates.

=Probables formaciones=

Central Córdoba: Matías Mansilla; José Gómez, Sebastián Valdez, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto; Juan Andrés Meli, Brian Farioli, Mauro Pittón, Leandro Maciel; Cristhian Ocampos y Lucas Gamba. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Axel Atum o Nehuén Benedetti, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Benjamín Rollheiser; Franco Zapiola y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Único Madres de Ciudades.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Darío Herrera.

TV: TNT Sports.

Hora: 19.

(Télam)