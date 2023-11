Chibán: "Todos los deportistas nacen de un club de barrio como nuestros 26 campeones del mundo"

El director de Clubes del Ministerio de Turismo y Deportes, Francisco Chibán, resaltó hoy que "todos los deportistas nacen de un club de barrio y el ejemplo más claro son nuestros 26 campeones del mundo" y destacó el rol comunitario y la dinámica inclusiva en "este momento en que se pone en discusión" el rol de estas instituciones, en referencia a la propuesta de privatización del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

El aporte del Estado a los clubes "es una inversión que nosotros lo hacemos en deportes, pero impacta en salud en educación y en desarrollo social", afirmó el funcionario, y añadió que en estos cuatro años con el programa Clubes en Obras se llegó "a 6.000 clubes con una inversión de 6.000 millones de pesos", con la iniciativa Hay Equipo 200.000 chicos fueron becados, y "ya hay 3.000 clubes inscriptos en la tarifa social".

"Las tareas que realizan los clubes de barrio las pensamos en dos ejes: por un lado en el rol del desarrollo deportivo. En nuestro país todos los deportistas nacen de un club de barrio; el ejemplo más claro son nuestros 26 campeones del mundo", dijo.

Además, remarcó que "en un contexto económico y social la importancia de los clubes también pasa por su tarea comunitaria porque todos tienen un comedor, todos son merenderos, todos le abren las puertas todos los días a chicos y a chicas de nuestro país para que hagan deporte".

El funcionario dijo que desde diciembre de 2019 el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, "propuso poner a los clubes en el centro de la política deportiva" a través de "recursos económicos"

También la meta desde el inicio de la gestión fue "pensar políticas creativas para los clubes, desde la tan ansiada tarifa social, que era una demanda histórica, como el programa Clubes en Obra, un plan de infraestructura deportiva".

"Sin la ayuda del Estado, hoy es imposible que los clubes de barrio hagan una obra; es imposible por la propia dinámica económica que tienen", destacó y subrayó "la dinámica inclusiva" de las instituciones que "no se rigen por la lógica del mercado" por lo que "un pibe o una piba, si no pueden pagar la cuota, van a entrar al club igual".

En este sentido, Chibán advirtió que sin la ayuda que presta el Gobierno los "clubes van a ir desapareciendo de a poco" porque "si el Estado deja de acompañarlos, hoy no podrían seguir pagando los servicios, no podrían hacer una obra, no podrían tener material deportivo". (Télam)