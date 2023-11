Ciarrocchi y Azar vencieron en las dos finales de Top Race en Río Cuarto

Marcelo Ciarrocchi (Ford) y Diego Azar (Toyota) fueron los ganadores de las dos finales que el Top Race disputó esta tarde en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en el marco de la penúltima fecha de la temporada.

En la primera competencia, el cordobés Ciarrocchi, quien había registrado el tiempo más rápido en la clasificación, movió desde la primera colocación y dominó de punta a punta. Ni el ingreso del auto de seguridad puso en jaque el liderazgo del piloto nacido en Almafuerte que, tras la reanudación, no tuvo inconvenientes para mantener el liderazgo. Así se llevó la victoria con un tiempo de 21m. 49s. 087/1000. Este fue el tercer triunfo de Ciarrocchi en la temporada y el segundo de manera consecutiva.

El arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat) finalizó segundo, a 789 milésimas del ganador, y el porteño Lucas Guerra (Chevrolet) completó el podio.

Por tratarse de una fecha especial dentro del calendario del Top Race, las pruebas finales tenían un formato distinto al que utiliza actualmente la categoría.

En este caso, los pilotos debían cumplir con un ingreso a boxes obligatorio en cualquiera de las dos finales, para recargar, como mínimo, 15 litros de combustible. Además, una vez finalizada la primera carrera, los competidores no podían ingresar a boxes, sino que debían acomodarse nuevamente en la grilla para largar la segunda competencia, respetando las posiciones finales de la exigencia inaugural.

En el caso de Ciarrocchi optó por no cumplir con el reabastecimiento en la primera final y los siete pilotos que finalizaron detrás tampoco lo hicieron. Quien sí eligió detenerse fue el bicampeón de la categoría, el bonaerense Azar, quien siguió la estrategia del Toyota Gazoo Racing y, al ver que ya no tenía chance de ir por la victoria, decidió ingresar a boxes para cumplir con ese requisito. Así el nacido en Del Viso finalizó en la novena colocación.

Y la estrategia tuvo resultado en la segunda carrera porque, en cuanto se detuvieron todos los pilotos que no habían parado en la primera carrera, Azar heredó la punta. Desde ahí, el bicampeón lideró con comodidad y selló su quinta victoria en la temporada.

Figgo Bessone (Lexus) finalizó segundo a 6s922/1000 y "Josito" Di Palma volvió a subirse al podio en la segunda final. Un gran resultado para el arrecifeño, quien había quedado decimosegundo, luego de la parada en boxes. Además, este podio le permite superar a Azar en la punta del campeonato.

Con 11 fechas disputadas, en la previa del Gran Premio Coronación, que será el 17 de diciembre, los pilotos deberán descartar sus dos peores resultados de la temporada, por lo que las unidades de esas fechas serán restadas de las puntuaciones totales del campeonato. De esta manera, Azar descartaría 32 puntos y Di Palma, sólo 7. Así, "Josito" llegaría con una ventaja de 30 puntos a la definición, con 48 en juego.

En el Top Race Series, José Malbrán (Toyota), quien había logrado la pole en la clasificación, dominó de punta a punta la final y se quedó con la victoria en la penúltima fecha del año. El chaqueño Lucas Bohdanowicz finalizó segundo y el bonaerense Nicanor Santilli Pazos completó el podio.

