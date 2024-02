Cinco tenistas argentinos debutan en el ATP 250 de Santiago de Chile

Los tenistas argentinos Facundo Bagnis, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Agustín Tirante, Francisco Comesaña y Román Andrés Burruchaga jugarán hoy sus respectivos partidos de la ronda inicial del ATP 250 de Santiago, Chile, que cierra la gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Bagnis, nacido en Armstrong, Santa Fe, y ubicado en el puesto 148 del ranking mundial de la ATP, ingresó al torneo como "lucky loser" (perdedor afortunado) y jugará no antes de las 21 ante Luciano Darderi (80), nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano.

El encuentro será una suerte de revancha de la final del Córdoba Open que Darderi le ganó a Bagnis el 11 de febrero pasado por 6-1 y 6-4.

El ganador del partido entre Bagnis y Darderi jugará en los octavos de final ante Juan Manuel Cerúndolo (161) o el alemán Yannick Hanfmann (49), quienes abrirán la jornada a las 14.

El platense Tirante (100), por su parte, jugará no antes de las 15.30 ante la promesa del tenis brasileño Joao Fonseca (343), de 17 años.

El ganador irá en octavos contra el francés Corentin Moutet (140), quien ayer superó al español Roberto Carballes Baena (66) por 6-3, 5-7 y 6-2.

El marplatense Comesaña (114), quien ingresó al torneo como "lucky loser", jugará no antes de las 17 ante el peruano Juan Pablo Varillas (119) y el ganador irá en la siguiente ronda ante el argentino Sebastián Báez (21), segundo favorito al título que ingresará al cuadro principal directamente en los octavos de final.

Báez, de 23 años, conquistó el domingo último el ATP 500 de Río de Janeiro, el título más importante de su carrera.

Burruchaga (159), por último, jugará no antes de las 14 ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (73), campeón del torneo en la edición de 2020.

El ganador de este partido jugará en los octavos de final ante el francés Arthur Fils (44), tercer cabeza de serie y exceptuado de la ronda inicial.

Otros dos tenistas argentinos, Facundo Díaz Acosta y Federico Coria, se instalaron ayer en los octavos de final.

Díaz Acosta (52), campeón hace nueve días del Argentina Open, le ganó al cordobés de Bell Ville Pedro Cachín (78) por 5-7, 6-3 y 7-6 (7-2), tras 3 horas y 10 minutos de partido.

El argentino de 23 años jugará su próximo partido ante el español Pedro Martínez (101).

El rosarino Coria (88) le ganó al eslovaco Alex Molcan por 6-1 y 7-6 (7-1) y jugará su próximo partido ante el chileno Nicolás Jarry (22), campeón defensor y máximo favorito al título, quien debutará directamente en los octavos de final.

El ATP 250 de Santiago, Chile, se lleva a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo y repartirá un total de 742.350 dólares.

El certamen cierra la gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo que fue por demás beneficiosa para los tenistas argentinos, con un finalista en el Córdoba Open (Bagnis) y dos campeones, los mencionados Díaz Acosta y Báez, en Buenos Aires y Río. (Télam)