Ciudad, Mutual Policial, Defensores de Banfield y Monteros a la Final Four de la Copa Aclav

Ciudad Voley, Monteros de Tucumán, Policial de Formosa y Defensores de Banfield repitieron sus triunfos de ayer en la segunda jornada de esta ventana de la Copa Aclav de vóleibol que hoy se clausuró en la Bombonerita, de Boca Juniors, y en todos los casos los hicieron en sets corridos, clasificándose para la Final Four del certamen.

Así, Ciudad doblegó a Tucumán de Gimnasia por 3-0 (25-13, 25-20 y 25-23), Monteros a San Lorenzo (25-16, 25-15 y 25-23), Defensores de Banfield a River Plate (25-19, 25-22 y 25-22) y Mutual Policial a Boca Juniors (25-18, 28-26 y 25-12).

Anoche, Ciudad venció a Club Tucumán de Gimnasia por 3-0 (25-18, 25-23 y 25-21), mientras que por sets corridos también superó Defensores de Banfield a River Plate (25-18, 25-22 y 25-17) y Monteros Voley a San Lorenzo (25-22, 25-20-25-23).

Por su parte Boca Juniors cayó ante Mutual Policial, de Formosa, por 3-1 (25-18, 19-25, 19-25 y 18-25).

De esta manera, los cuatro ganadores de estas dos jornadas disputarán el Final Four que se disputará el 20 y 21 de diciembre con sede a definir, en partidos de ida y vuelta y en el caso de igualar en partidos ganados, el semifinalista se definirá por set de oro a 15 puntos después del segundo encuentro.

Después de esta doble jornada de Copa Aclav la temporada seguirá en Once Unidos de Mar del Plata con el Tour 2 de la Liga Argentina que se desarrollará desde el jueves 30 de noviembre al domingo 3 de diciembre.

(Télam)