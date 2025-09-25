Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el gimnasio Palito Cherbukov de El Calafate se disputaron las semifinales de la Copa AFA de fútbol de salón femenino, clasificatorio para el torneo regional, con gran participación de equipos de toda la región.

En ésta etapa La Cuadra derrotó a La Redonda por 4 a 2 y por otro lado Patagonia Austral se quedó con al victoria frente a Las Chinas luego de un empate y definición por penales , lo que les dio la ganancia por 3 a 2.

la definición de ésta fase se jugará en el gimnasio de Tres Lagos el próximo 4 de octubre por lo que habrá que esperar para saber que equipo irá a la próxima instancia en Río Grande en Tierra del Fuego.