Clippers venció a Lakers por 127 a 116 y se quedó con el clásico angelino en la NBA

Los Ángeles Clippers (28-14), cuarto en la Conferencia Oeste, venció a Los Ángeles Lakers (22-23), noveno en la misma zona y sin el lesionado LeBron James, por 127 a 116, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

El clásico angelino tuvo lugar anoche en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles y la gran figura de la noche fue Kawhi Leonard de los Clippers al establecer un "triple doble" con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, seguido por James Harden con 23 tantos y 10 asistencias.

En Lakers sobresalió D'Angelo Russell con 27 puntos y 10 asistencias, mientras que Anthony Davis aportó 26 tantos y 12 rebotes.

Denver Nuggets, vigente campeón de la NBA, venció a Indiana Pacers por 114 a 109 con otra descollante tarea del pivote serbio Nikola Jokic, que sumó un "triple doble" con 31 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, bien acompañado por el base canadiense Jamal Murray con 31 tantos. En Indiana Myles Turner sumó 22 tantos.

Otros resultados: Oklahoma City 111-Portland 109, Brooklyn 103-New York 108, New Orleans 153-Utah 124.

En la Conferencia Este es líder Boston con 34-10, seguido por Milwaukee 30-13, Philadelphia 29-13, Cleveland 26-15 y New York 27-17; mientras que en el Oeste Oklahoma City y Minnesota están primeros con 30-13, Denver 31-14, LA Clippers 28-14 y New Orleans 26-18. (Télam)