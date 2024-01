Colón arrancará el torneo ante Defensores Unidos de Zárate en la Primera Nacional

Colón de Santa Fe, uno de los equipos que bajó desde la Primera división, tendrá su estreno en la Primera Nacional de fútbol midiéndose en condición de local con Defensores Unidos de Zárate, en partido de la primera fecha.

El elenco "sabalero" será uno de los protagonistas de la zona B de la competencia, que se iniciará durante el primer fin de semana de febrero. En el estreno, el conjunto santafesino se topará con una escuadra de Zárate, que acumulará su segundo torneo seguido en la divisional.

Además la jornada inaugural comprenderá los duelos Chacarita Juniors-Deportivo Maipú de Mendoza, Nueva Chicago-Almagro y el interzonal Quilmes-Temperley, entre otros cotejos.

En el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza, la dirigencia de la categoría efectuó esta tarde el emparejamiento de zonas y partidos de un certamen que comprenderá 38 equipos participantes e igual cantidad de fechas en la etapa regular.

Cada uno de los grupos tendrá 19 integrantes y habrá dos encuentros interzonales, ida y vuelta.

Al igual que lo ocurrido en la temporada 2023, el ganador de cada una de las zonas dirimirá el primer ascenso a Primera División, en partido final a jugarse en estadio neutral.

El segundo ascenso se resolverá a través de un Reducido, al que clasificarán los equipos ubicados entre las posiciones segunda y séptima, de cada uno de los grupos, más el perdedor de la final.

Los emparejamientos interzonales quedaron definidos de la siguiente manera: San Martín de Tucumán-Chaco For Ever; Patronato de Paraná-Colón; Chacarita Juniors-Defensores de Belgrano; San Miguel-Deportivo Morón; Agropecuario de Carlos Casares-Def. Unidos; All Boys-Atlanta; Ferro Carril Oeste-Nueva Chicago

Racing de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto; San Martín de San Juan-Atlético de Rafaela; Gimnasia de Jujuy-Gimnasia y Tiro de Salta; Alvarado de Mar del Plata-Aldosivi de Mar del Plata; Güemes de Santiago del Estero-Mitre de Santiago del Estero

Deportivo Maipú de Mendoza-Gimnasia de Mendoza; Brown de Puerto Madryn-Deportivo Madryn; Quilmes-Temperley; Arsenal-San Telmo; Tristán Suárez-Almirante Brown; Estudiantes-Almagro y Talleres de Remedios de Escalada-Brown de Adrogué.

La composición de las zonas es la siguiente:

Zona A: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Güemes, Deportivo Maipú, Brown de Puerto Madryn, Quilmes, Arsenal, Tristán Suárez, Estudiantes y Talleres (RE)

Zona B: Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Dep. Morón, Defensores Unidos, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Aldosivi, Mitre, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo y Almagro.

(Télam)