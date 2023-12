Colón de Santa Fe le pide a la AFA que sea anulado su descenso a la Primera Nacional

El club Colón de Santa Fe le reclamó a la AFA que sea anulado su descenso a la Primera Nacional con el argumento de que el partido en el que se definió su suerte, jel viernes último con Gimnasia y Esgrima de La Plata, se jugó con un "nuevo sistema, adoptado una vez que la temporada ya estaba en curso", algo que consideró "abiertamente ilegítimo y violatorio de las garantías de igualdad jurídica y deportiva".

"El hecho de que se modifique el sistema de descenso sobre la base de competencias que ya se jugaron, colocó a nuestro club en una situación de absoluta desventaja deportiva sobre sus pares y viola el principio de irretroactividad de la ley", indicó.

Así lo hizo en una presentación realizada ante la AFA, en la que el club santafesino impugna la modificación reglamentaria y pide que, en consecuencia, "se anule el resultado del encuentro protestado", en referencia al partido desempate disputado el viernes último en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario, en el que Gimnasia LP se impuso 1 a 0 sobre Colón.

El escrito fue presentado por el abogado Ariel Reck, en representación del presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti.

En rigor, el objetivo del club "sabalero" es que "se deje sin efecto la modificación al Reglamento del Campeonato aprobada por Asamblea Extraordinaria del 22 de junio de 2023".

Colón cuestiona que en la asamblea se modificó el artículo 90 del Estatuto de AFA y se eliminó un descenso "con la temporada ya en curso", con "los planteles lógicamente contratados sobre un reglamento anterior, (por lo que) no puede ser válidamente admitido".

En ese sentido, indica que, "sobre esta aplicación retroactiva de las normas reglamentarias en materia de descenso, ya existen precedentes del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo, por su sigla en francés) que consideran la práctica contraría a los principios de irretroactividad de las normas y buena fe".

Además, el club santafesino plantea que "la modificación reglamentaria fue adoptada por asamblea ordinaria y no por el órgano competente que es el Comité Ejecutivo", y señala que "en el caso que nos ocupa, en la asamblea extraordinaria que aprobó la modificación, estaba ausente el club Talleres, que es uno de los miembros del Comité Ejecutivo".

Además, reseña que "en la asamblea ordinaria posterior, que en noviembre 2023 modificó el número del artículo del 90 al 93 también estuvo ausente Talleres", con lo cual "no se dieron los requisitos necesarios para que la modificación al reglamento del torneo aplique de manera inmediata".

"Esta circunstancia revela la nulidad de la modificación reglamentaria y la imposibilidad de sancionar los descensos sobre la base del art.93 del Estatuto en su redacción actual", añade el texto.

Más allá de lo reglamentario, Colón considera que la anulación del tercer descenso lo perjudicó porque en las últimas fechas se jugaron partidos entre clubes en peligro con otros "que ya estaban a salvo a partir de la eliminación del tercer descenso".

"En la gran mayoría de estos partidos, los clubes aún comprometidos obtuvieron la victoria, algo que se explica sin dudas por la relajación que provocó al rival la salvación y el mantenimiento de la categoría en la fecha inmediata anterior", agrega el escrito.

Respecto al desempate con Gimnasia, Colón sostiene que "corresponde la anulación de un partido disputado sobre la base de una norma que es nula, por no haber sido aprobada de acuerdo a los principios reglamentarios esenciales".

Para la entidad de Santa Fe, es "indudable" que la modificación del reglamento en medio de la competición fue "antirreglamentaria, violatoria del principio de irretroactividad de las normas y perjudicial para el club Colón". (Télam)