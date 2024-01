Colón está cerca de acordar la llegada de Alexis Sabella y Ezequiel Herrera, ambos de San Lorenzo

Colón de Santa Fe está muy cerca de acordar con San Lorenzo la incorporación a préstamo por un año del mediocampista Alexis Sabella y del marcador lateral Ezequiel Herrera, en tanto hay gestiones para concretar el retorno del delantero Nicolás Leguizamón, de último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.

En el caso de Herrera, de 21 años, tiene 8 partidos en la primera de San Lorenzo y viene para reforzar un puesto en el que el técnico Iván Delfino no tiene demasiadas variantes ante las salidas de Gian Nardelli y Eric Meza.

En tanto, Sabella, de 21 años, se integraría a un mediocampo que cuenta con el regreso de Christian Bernardi como nombre más rutilante y viene de jugar a préstamo en Platense, donde en la última Copa de la Liga jugó 8 partidos y marcó un gol.

Además, para reforzar el ataque, Colón negocia con Nicolás Leguizamón, que tenía un principio de acuerdo con Gimnasia y Esgrima de Mendoza que luego no se cristalizó, por lo que la dirigencia avanzó en las negociaciones y las partes están definiendo los detalles del contrato, señalaron voceros del club "Sabalero".

Leguizamón, de 28 años y surgido en el fútbol juvenil de Colón, jugó en Defensa y Justicia y en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde sufrió una lesión de ligamentos en el debut y posteriormente no logró ganarse un lugar.

Hasta ahora, Colón incorporó a Julián Navas, Sebastián Prediger, Hernán Lopes, Juan Antonini, Facundo Castet, Nicolás Delgadillo, Tomás Giménez, Federico Jourdán, Manuel Vicentini, Ignacio Lago, Bruno Juncos, Christian Bernardi, Nicolás Talpone y Axel Rodríguez. (Télam)