Colón inicia su pretemporada con Iván Delfino como técnico y el objetivo de volver a Primera

El plantel de Colón de Santa Fe iniciará mañana la pretemporada con vistas a su participación en la Primera Nacional, con Iván Delfino como director técnico y el objetivo de regresar a Primera División, para lo cual intentará mantener a algunos de los jugadores más cotizados, como Ramón "Wanchope" Ábila.

Los jugadores "sabaleros" están citados a las 18 en el predio 4 de Junio, situado a la vera de la autopista Brigadier López que une la capital santafesina con Rosario, para someterse a los chequeos médicos y físicos previos al comienzo de los trabajos.

Delfino, confirmado como nuevo entrenador por la dirigencia que conduce Víctor "Bicho" Godano, tiene la intención de mantener a algunos jugadores del plantel que perdió la categoría, aunque el interrogante pasa por la viabilidad de pagar contratos que fueron firmados por 18 meses en junio pasado a valores de Primera División.

Si bien Godano admitió que "no es factible hoy sostener a todo el plantel, buscaremos rescindir con algunos jugadores con los sueldos más altos", y aclaró que "Wanchope no está dentro de esos jugadores".

En la misma línea se pronunció Delfino, quien dijo que Ábila "es uno de los jugadores más efectivos del fútbol argentino dentro del área, no contar con él sería una baja muy importante".

Lo cierto es que, más allá del inicio de lo trabajos, la atención estará puesta en la manera en que se irán resolviendo las situaciones particulares de los futbolistas más cotizados, como Rubén Botta, Damián Batallini, Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena y Baldomero Perlaza, todos con contrato vigente.

Por otra parte, de los jugadores que terminaron su vínculo con el último día de 2023, el único que hasta el momento acordó su continuidad es Paolo Goltz, en tanto ya se despidieron Matías Ibáñez, Laureano Troncoso, Joaquín Enrico y Gonzalo Silva.

En el caso de Stéfano Moreyra y Gian Nardelli, ambos surgidos en el club rojinegro, la idea es que continúen, mientras que no seguirían Tomás Galván, Carlos Arrúa, Jorge "Conejo" Benítez, Joaquín Ibáñez, Rafael Delgado, Ignacio Chicco y Tomás Moschión.

Además, hay jugadores que tienen ofertas, como Eric Meza (Estudiantes de la Plata), Facundo Garcés (Alavés de España) y el propio Perlaza (Alianza Lima de Perú).

En cuanto a incorporaciones, la única confirmada es la de Sebastián Prediger, quien llegó para ser uno de los líderes del equipo tras una trayectoria que se inició Colón en la temporada 2006-07 y lo llevó a jugar también en Millonarios de Colombia, Porto de Portugal, Cruzeiro de Brasil, Boca Juniors, Baniyas SC de Emiratos Árabes, Estudiantes de La Plata, Belgrano de Córdoba, Newell's Old Boys, San Martín de Tucumán y Tigre. (Télam)