"Colón no descendió todavía", aseguró su presidente Vignatti

El presidente de Colón de Santa Fe, Jorge Vignatti, aseguró hoy que el club "no descendió todavía" a la Primera Nacional, esperanzado en una protesta ingresada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego del desempate por la permanencia en primera división perdido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en Rosario.

"Colón no descendió todavía. Hay posibilidades de encontrar un recurso favorable, pero lo tiene que decidir el Tribunal de Disciplina la semana entrante", declaró el dirigente en una nota con la emisora santafesina LT9.

El presidente de Colón se aferra a un fallo favorable sobre el reclamo formal presentado el 5 de diciembre pasado para que se anule el descenso debido al cambio de reglamento dispuesto por la AFA durante el transcurso mismo de la temporada.

En junio pasado, una Asamblea Extraordinaria decidió anular por unanimidad uno de los tres descensos estipulados, el segundo por promedios, con la intención de mantener el cupo de 28 equipos en la máxima categoría.

Colón bajó de categoría en un desempate con Gimnasia en cancha de Newell's Old Boys, luego de quedar igualado en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones anual. Arsenal de Sarandí, el ocupante del último escalón, ya había descendido por ser el peor promedio de la temporada. (Télam)