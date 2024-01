Colón suma a Talpone y a Axel Rodríguez, pero debe resolver una inhibición en FIFA

Colón de Santa Fe continúa con el armado de su plantel para disputar la Primera Nacional y en las últimas horas concretó la incorporación del mediocampista Nicolás Talpone y el delantero Axel Rodríguez, aunque para anotar a sus nuevos jugadores deberá resolver una inhibición de la FIFA por una deuda con un club uruguayo.

Talpone, de 27 años, viene de Estudiantes de Río Cuarto, donde lo dirigió el técnico "sabalero" Iván Delfino, en tanto Axel Rodríguez, de 26, integró el último año el plantel de Instituto de Córdoba, aunque sin gran participación.

Con esos refuerzos para la zona ofensiva, Colón ya llegó a las 14 incorporaciones, entre las que sobresale la de ayer: Christian Bernardi vuelve al club y al fútbol tras superar una arritmia cardíaca.

También se sumaron Julián Navas, Sebastián Prediger, Hernán Lopes, Juan Antonini, Facundo Castet, Nicolás Delgadillo, Tomás Giménez y Federico Jourdán, y se está resolviendo la situación de Manuel Vicentini, que viene de Belgrano de Córdoba, y de los delanteros Ignacio Lago y Bruno Juncos, de Talleres de la misma provincia.

En cuanto a la inhibición que le impediría utilizar a los jugadores que firmaron su contrato después del 12 de enero, se trata de un recurso interpuesto por River Plate de Uruguay, club al que Colón le adeuda lo acordado por el pase de José Neris.

El delantero uruguayo, que hoy está en Peñarol de su país, llegó a inicios de 2023 y el club "sabalero" no pagó la cifra correspondiente al 65% del pase, que no trascendió.

Voceros del club santafesino indicaron que la dirigencia trabaja en la solución del tema y que el problema se habría originado en las dificultades para girar dólares al exterior desde cuentas radicadas en el país.

En cuanto a los jugadores que no continuarán, al pase de Germán Conti a Racing Club y de Rafael Delgado a Belgrano de Córdoba, podría sumarse la salida de Facundo Garcés a Vélez Sarsfield.

El zaguero tenía todo acordado para pasar al Alavés de España pero surgió una traba, que desde la representación del jugador atribuyen a un poder de venta firmado por la comisión directiva anterior en favor de un intermediario que nada tiene que ver con el jugador. (Télam)