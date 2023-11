Colombia hizo historia y derrotó a Brasil por Eliminatorias con doblete de Luis Díaz

La Selección de Colombia, con el DT argentino Néstor Lorenzo, consiguió esta noche el primer triunfo de su historia por Eliminatorias frente a Brasil, a quien venció 2 a 1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la 5ta fecha del certamen de clasificación al Mundial 2026.

El equipo visitante se puso en ventaja con un gol tempranero de Gabriel Martinelli, a los 4 minutos del primer tiempo, pero el seleccionado "Cafetero" atacó con insistencia y pudo remontar mediante un doblete del atacante -y figura del partido- Luis Díaz, a los 30 y 34 minutos del complemento.

En el arranque, el equipo que dirige el DT campeón de la Copa Libertadores de América con Fluminense, Fernando Diniz, fue un vendaval, comandado por los volantes Raphinha y Bruno Guimarães, junto a las proyecciones del lateral Emerson por derecha.

Así llegó la primera jugada de peligro, tras un centro del jugador de Tottenham de Inglaterra, que conectó de cabeza el delantero Vinicius Júnior y se fue apenas afuera.

En el intento siguiente, Brasil no perdonó y el atacante de Real Madrid formuló una vistosa doble pared con el delantero Gabriel Martinelli, quien definió ante el fallido achique del arquero Camilo Vargas.

Corrían cuatro minutos de un desconcertante comienzo para el local, que intentó recuperar la pelota y presionar más alto, ante un Brasil que fue cediendo terreno y dominio.

Poco a poco, Colombia articuló varias jugadas de peligro en los pies del atacante Luis Díaz, muy conectado con el partido.

La tendencia a favor del equipo de Néstor Lorenzo se profundizó con la salida de Vinicius, figura de Brasil en el primer tiempo, quien se lesionó a los 26 minutos y fue reemplazado por el delantero del Brighton inglés João Pedro.

La presión colombiana complicó a Brasil, que se replegó e intentó salir jugando, chocando con las recuperaciones de los volantes Jorge Carrascal y James Rodríguez.

Por esa vía llegó un remate cruzado de Luis Díaz, movedizo en la banda izquierda, que alcanzó a desviar el arquero Alisson Becker, y luego el mismo futbolista de Liverpool de Inglaterra tocó para el exRiver Plate, quien remató haciendo lucir nuevamente al arquero carioca.

Colombia hizo méritos para igualar durante buena parte de la etapa inicial, pero se encontró con el guardameta de Liverpool y con su propia falta de puntería.

Para el complemento, Lorenzo decidió sacar al volante Mateus Uribe y al lateral Machado, cuando ingresaron el delantero Luis Sinisterra y el mediocampista Yaser Asprilla.

Promediando el complemento, otra contra brasileña pudo significar el segundo gol, tras una buena jugada de Rodrygo por derecha, que tocó para Raphinha y éste remató al palo.

Luego, dos nuevos remates de Luis Díaz, incansable durante todo el encuentro, estuvieron cerca de igualar, primero con un tiro al lado del poste, y luego desde un lanzamiento que contuvo Alisson.

Pero la insistencia le dio su premio al atacante de Liverpool a los 30 minutos, cuando conectó con la cabeza un centro preciso desde la izquierda lanzado por el lateral Cristian Borja, y estampó la igualdad que tanto buscó con los pies.

Ante la paridad, el local se animó y tuvo el segundo apenas dos minutos después, tras un remate del delantero ingresado Jhon Córdoba que tapó bien el arquero de Brasil.

Sin embargo, los laureles estaban reservados para Díaz, quien recientemente sufrió el secuestro de su padre por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano.

A los 34 minutos, otro centro, esta vez de James Rodríguez desde la derecha, llegó a la cabeza del atacante de 26 años, quien estampó la emotiva remontada "cafetera" en Barranquilla.

Diniz envió a la cancha al delantero Endrick, de 17 años, aunque poco pudo hacer el jugador de Palmeiras frente al renacer anímico del local, que contuvo bien la embestida brasileña y se llevó un histórico triunfo que lo coloca en el tercer lugar de la tabla, con 9 unidades.

El martes, Colombia visitará a Paraguay, en tanto que Brasil, con dos derrotas consecutivas y muchas bajas, a lo que se suma la lesión de Vinicius, quedó en quinto lugar (7) y recibirá al campeón del mundo Argentina, a partir de las 21.30.

= Síntesis =

Colombia: Camilo Vargas; John Lucumí, Dávinson Sánchez, Deiver Machado y Daniel Muñóz; Mateus Uribe, Kevin Castaño, Jorge Carrascal y James Rodríguez; Rafael Santos Borré y y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Renan Lodi; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo y Vinicius Jr; Gabriel Martinelli. DT: Fernando Diniz.

Goles en el primer tiempo: 4m. Gabriel Martinelli (B).

Goles en el segundo tiempo: 30m. Luis Díaz (C); 34m. Luis Díaz (C).

Cambios en el primer tiempo: 26m. João Pedro por Vinicius Jr. (B).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Luis Sinisterra por Mateus Uribe y Yaser Asprilla por Deiver Machado (C); 22m. Jhon Córdoba por Rafael Santos Borré (C); 24m. Paulinho por Rodrygo (B); 29m. RIchard Ríos por Jorge Carrascal (C); 35m. Pepe por Renan Lodi, Endrick por Raphinha y Douglas Luiz por Gabriel (B) y 37m. Jefferson Lerma por Kevin Castaño (C).

Amonestados: Sánchez (C); Lodi y Pepe (B).

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Cancha: Metropolitano de Barranquilla. (Télam)