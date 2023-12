Columbus Crew, con una épica remontada, vence a Cincinnati y es campeón del Este en la MLS

Columbus Crew superó por 3 a 2 en el tiempo extra al Cincinnati de los argentinos Luciano Acosta y Álvaro Barreal, tras perder transitoriamente 2 a 0 y se coronó campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer en el TQL Stadium de Ohio, lo que le acreditó el derecho de jugar la final de la temporada.

Columbus Crew se quedó con el título de la Conferencia Este tras remontar un partido el cual perdía por dos goles hasta los treinta minutos del segundo tiempo.

La remontada comenzó con el descuento en el marcador, tras un gol en contra, de Alvas Powell (30m. ST), luego el uruguayo Diego Rossi logró igualar el juego (41m. ST) y llevar el cotejo a tiempo extra, para que Christian Ramirez en el minuto 10 del segundo tiempo extra de vuelta el partido y le dé el título a su equipo.

Para el Cincinnati, había abierto el marcador el estadounidense Brandon Vázquez (14m. PT) y Acosta logró ampliar la ventaja (45+3m. PT). La semana pasada, el enganche y capitán de los “Orange and Blue” fue elegido como el MVP de la temporada de la MLS.

Además de Acosta, en el equipo campeón fue titular y completó todo el encuentro el argentino Alvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield).

Con esta obtención, Columbus Crew consiguió su 4to título de la Conferencia Este.

Desde las 23.30 horas, Los Ángeles FC-Houston Dynamo, jugarán por la final de la Conferencia Oeste de la MLS de Estados Unidos en el Banc of California Stadium. El ganador jugará la final de la Major League Soccer frente a “The Crew", el 9 de diciembre. (Télam)